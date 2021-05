Vediamo i risultati del fine settimana sui più importanti tornei di poker online su Pokerstars. Questa domenica è andato in scena il day1 del Sunday Special dove è 1997simone a chiudere davanti a tutti. Ricco premio di DTuccio al High Roller. Serie di piazzamenti e vittorie per Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni.

VENERDI. Apriamo con l'Afternoon On Stars vinto ancora una volta da un incontenibile KiroiSenko che questa settimana ha vinto due volte il torneo del pomeriggio che venerdì ha richiamato 156 giocatori per un prizepool da €7,500 che non supera il garantito. Per KiroiSenko ci sono €1.554 di prima moneta mentre al runner up Streetcardo ne vanno €1.178. Completa il podio paopa89.

Al Night On Stars 246 iscritti, €22.140 di montepremi e 39 ITM. Il migliore è stato VICKI970 che ha incassato €4.272 dopo aver battuto MeLLowYeLL0w al quale vanno €3.157. Dal nostro archivio prima di questo colpo risultava solo un deal (sempre al NoS) datato 2015 come miglior risultato di VICKI970. Grande momento anche per Luca "losqualo63" Giovannone che fa un altro 3° podio mettendo alle spalle Matteo “sgrillex” Sarais.

Al Need For Speed 107 iscritti a darsi battaglia per €9.630. La vittoria se l'è meritata maFaLD90961 che ha incassato €2.225 di prima moneta. Al 2° posto Ettore “pro-fumato” Esposito che si fa bastare €1.647. Sul podio anche elerydirei che ha incassato €1.219, poi solita sfilza di regular come Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani quarto, Elreal89 quinto e Daniele “bybabyby” Cuomo ottavo.

SABATO. Anche qui iniziamo dal Afternoon On Stars da 197 iscritti e un Prize pool da €8.865. La vittoria è andata a Pelasgi71 che ha incassato €1.345. Al 2° posto ForseGlak, completa il podio LaFracchia24, tutti con deal. In 4° posizione da segnalare Alessandro “aleorsi98” Orsi che però rimane fuori dall'accordo.

Al Saturday Speedway è B-B-CIAO ad avere la meglio dei 58 iscritti ijn corsa per un montepremi da €5.220. La prima moneta vale €1.591 mentre per il runner up LAFAL10 ci sono €1.046 di premio e al 3° posto riconosciamo anche cantalupense. Final table anche per Alberto “Everbrun1” Cigliano e Fabrizio “Asky16” Petroni rispettivamente 6° e 7°.

Al torneo più ricco del sabato, il Night On Stars, ci sono stati 169 iscritti ma il garantito da 20K non è stato superato. Prima moneta comunque golosa da €3.111 ad onlyruss dopo un deal a tre con Redjack1110 e Giuseppe “Sunpoker10” Castagna.

Chiudiamo col Need For Speed da 95 iscritti in battaglia per 7K di prizepool. La vittoria è andata al regular Pjro666 che ha incassato €2.030 dopo aver battuto aleorsi98 che ritroviamo anche qui per altri €1.483 di premio. Sul podio anche Peokker per €1.097 e poi l'immancabile Vop4.

DOMENICA. Passiamo alla giornata più attesa del poker online, e iniziamo naturalmente dal Afternoon on Stars da 216 iscritti e un montepremi da €9.720. Vittoria per frondalemon76 che incassa €1.648, la stessa prima moneta che va a Mario “coinflip21” Carrascon dopo il deal.

Passiamo al KO Sunday Starter dove partecipano in 719 per un prizepool da €10.441. La vittoria è andata a ELEGUA2010 che ha battuto MrFlanagnan. Da segnalare anche GENTECHESPER4 che nelle ultime settimane abbiamo ritrovato spesso nei nostri report, e che chiude al 5° posto anche in questo torneo.

Al Sunday Warm Up abbiamo invece 313 iscritti e un montepremi da €14.085. La vittoria va a Pasquale ‘sharkgus88’ Gregorio al quale vanno €1.096 di prima moneta + €1.501 di taglie. Il runner up è ILTELLURICO al quale vanno circa €1.500. Completa il podio claste2007, final table anche per Mauro “Romauro96” Alessi.

Al KO Sunday Omaha 71 iscritti e €3.195 di prizepool. La vittoria è andata a GYOKERS che si era già messo in mostra in passato in questo torneo della variante a 4 carte dove ieri ha chiuso al 2° posto un altro nome noto, quello di Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni davanti a visigoto69, poi abbiamo anche dugao81 in 4° posizione.

Al KO Sunday Evening si inizia a fare sul serio con 40K di garantito, un prizepool che arriva a €47.475 grazie a 1.055 iscritti. La vittoria è andata a domeni1994 che ha incassato €3.520 + €3.140. Il runner up è Domenico “domenlan” Lando, completa il podio u_PruPPu in un final table spettacolare dove ritroviamo anche Simone ‘simopascu96’ Pascucci e Riccardo 'CrazyRich85' Basso.

Al Sunday Full KO abbiamo altri 776 iscritti per un montepremi da €20.719. Vittoria per Maravilla011 al quale vanno €1.435 + €1.070. In 2° posizione manlu795 e poi Luca 'lucaseba89' Sebastiani a completare il podio.

Si è giocato anche il day1 del Sunday Special PKO che ha richiamato la bellezza di 1.283 iscritti per un montepremi da €115.470. Al termine del day1 abbiamo 87 players left, già tutti ampiamente a premio visti i 224 ITM. Al comando del chipcount abbiamo 1997simone davanti a GoodGirlsXXX e a Alessandro ‘zlale’ Robuffo. Ripartirà da un ottima posizione anche Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi e in top-10 c'è anche AnsuFati02.

Passiamo al KO Sunday High Roller da 182 iscritti e un prizepool di poco superato a €40.950. La vittoria è andata a DTuccio che ha incassato bene (€3.371 + €6.648). Il runner up è ManInBlackk e completa il podio ThE_LeGgEnD_X. Ai piedi del podio c'è Gaetano ‘GAETANO_85z’ Preite davanti a Domenico ‘scellone9477’ Gala. In 9° posizione ritroviamo ancora Ale.KJ24.

Passiamo al KO Sunday 6-Max da 225 iscritti e un prizepool da €10.125, e chi ha vinto? Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni che ha monopolizzato i risultati della domenica e che porta a casa circa €2.000 tra prima moneta e taglie, dopo aver battuto suond89 e anche qui in 3° posizione ritroviamo un altro protagonista del weekend, LAFAL10, davanti a Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti, cont.SERBELLONI e RenatoINT.

Al KO Sunday Supersonic abbiamo 835 iscritti a darsi battaglia per €15.030. La vittoria è andata a Gioindian che si è messo alle spalle 1Andrew9-27. Sul podio ritroviamo anche Alessandro ‘zlale’ Robuffo e al 7° posto c'è anche Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che alla domenica ha richiamato 112 iscritti per un prizepool da €10.080. La vittoria è andata a ginopaolo666 che ha incassato €2.329 dopo aver battuto gigirix al Heads up finale. Sul podio ritroviamo Romauro96 davanti a CINZIAVINCENZO.

