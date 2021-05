Vediamo i risultati dei tornei di poker online domenicali più importanti sulle poker room italiane. Ruba la scena 888poker dove sono iniziale le XL Spring Series. IlCanterino chiude al comando del chipcount al Explosive Sunday di iPoker, su People's comanda pinoziti99 al Sunday Light in attesa del day2.

Oggi apriamo in copertina con 888poker visto che sono iniziate le XL Spring Series e il più importante dei quattro tornei d'apertura, l'evento #3 l'ha vinto TambuG18 che per la prima volta rientra nei nostri report. Parliamo del Opening €30.000 GTD che ha visto la partecipazione di 247 giocatori, 48 dei quali a premio con TambuG18 che ha incassato €5.520 dopo un deal con Bud2355 che si accontenta di €4.955. Buona prestazione anche per Alice “Favolosa88” Sicconi al 6° posto. Tavolo finale per Luca 'lucaseba89' Sebastiani al 8° posto. Da segnalare anche gli altri eventi d'apertura della kermesse, come l'Early Opening vinto dal regular Fantastik55, il Mini Opening dove ha trionfato 2ez4stef e l'Opening High Roller andato a 38461419282.

XL Spring #03 - Opening €30.000

Buy-in: €109

Entries: 247

Prizepool: €30.000,00

1- TambuG18

2- Bud2355

3- Carmattelo

4- DiamanteBlu

5- paofin08

6- Favolosa88

7- slimasso

8- lucaseba89

9- Bimaba

Passiamo al Explosive Sunday di iPoker che ha chiamato a raccolta 473 iscritti. Al momento il garantito da 50K non viene superato, ma la registrazione tardiva rimane aperta al day2 dove sono passati in 81 giocatori. Al comando del chipcount c'è IlCanterino con 275K in chips e già €204 di taglie portate a casa.

Explosive Sunday €50.000

Buy-in: €100

Entries: 473

Prizepool: €50.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- IlCanterino 275K

2- Nellooo94 230K

3- crispoker74 194K

4- nespola70 154K

5- co33is861 153K

6- R0z3 152K

7- nuzzieddu 149K

8- FelafelWra 141K

9- 3lNazareno 134K

Veniamo ora al Sunday Light di People's Poker da 310 iscritti che non hanno superato i 15K di garantito. Al termine del day1 abbiamo 96 players left con la bolla ancora lontana dallo scoppiare visto che andranno a premio solo in 51. Al comando del chipcount cè pinoziti99 di poco avanti su smokdhead. Entrambi sono un pelo sotto le 200K in gettoni.

Sunday Light €15.000

Buy-in: €50

Entries: 310

Prizepool: €15.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- pinoziti99 195K

2- smokdhead 194K

3- giolly87 186K

4- poteder45 179K

5- uzunrome 176K

6- Landiaskkk 160K

7- DONKEY_kong 148K

8- LuckyJoeK 147K

9- rosdexter 141K

Chiudiamo col The Master PKO di Partypoker che anche in questo caso non supera i 10K di garantito con 106 iscritti. La vittoria è andata a Prema55 che si merita €1.027 di prima moneta al quale aggiungere €1.118 di taglie. Il runner up è hodorrrr al quale vanno €1.026+€747, completa il podio Di4volo63 per €619+€84. In 8° posizione riconosciamo anche Fantastik55.

The Master €10.000

Buy-in: €100

Entries: 106

Prizepool: €10.000,00

1- Prema55

2- hodorrrr

3- Di4volo63

4- jasminebellino

5- Paris_

6- IWas4Lox

7- youngpisell1

8- Fantastik55

9- dolly_31