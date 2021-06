Vediamo come si è concluso il ricco domenicale di Pokerstars, il Sunday Special in versione KO, ma anche i tornei del lunedì come il Night on Stars vinto da STOPPA-REG. Nelle ultime settimane si sta affermando con grande costanza Elreal89.

C'era da concludere il KO Sunday Special con ancora 84 players left e alla fine ha vinto anguso69 che ha incassato 15.159 euro in totale. GoodGirlsXXX iniziava dal 2° posto nel chipcount e 2° ha chiuso anche alla fine per 11.188 euro. Completa il podio il regular AnsuFati02. Ottimi piazzamenti anche per UnwelcomE5, Raffaele "raffa_N5" Francese, jetmarino_jr e Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.

Sunday Special KO €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1238

Montepremi Totale: €115.470,00

1- anguso69

2- GoodGirlsXXX

3- AnsuFati02

4- UnwelcomE5

5- isiLfunda1

6- raffa_N5

7- jetmarino_jr

8- arcadio94

9- IFOLDACES4U

Passiamo ai tornei che sono iniziati e conclusi al lunedì, e iniziamo come sempre con un appunto veloce sul Morning on Stars da 210 iscritti per €3.000 di montepremi. La vittoria va a UPermaTiltin su fabiocorelli e mafalda91264. Al Daily Omania abbiamo invece 55 entries e il migliore è stato FullAK567 su xerin95 e danicastle. In 4° posizione OCCHIUFORT che spesso ritroviamo tra i piazzati al torneo delle quattro carte.

Non supera il garantito di €7.500 nemmeno l'Afternoon on Stars con 166 iscritti. La vittoria va a ilDado1975 che incassa €1.174, lo stesso identico premio che va ad igrooo e a Franco1958 dopo il deal. In 6° posizione c'è gijinho87 che già il giorno prima si era piazzato al Need For Speed.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 166

Montepremi: €7.500,00

1- ilDado1975

2- igrooo

3- Franco1958

4- Ciadom88

5- zarate1984

6- gijinho87

7- LINUS1968

8- _XXsimochrisXX_

9- cama777

Passiamo al Night On Stars del lunedì con 525 iscritti e un prizepool che non si schioda dal garantito comunque bello alto di €50K. La vittoria va a STOPPA-REG che incassa €8.096 dopo un deal con ErMicio2021 che incassa €7.171. Completa il podio blackgenius7 per 4.659. Al final table ritroviamo altri regular, battuti da STOPPA-REG, ad iniziare da Montal92 al 5° posto, seguito da Elreal89, Antonio “frakkalagan” Fragale, Giancarlo “frezzag” Frezza e Biri07501.

Night on Stars €50.000

Buy-in: €100

Entries: 525

Montepremi: €50.000,00

1- STOPPA-REG

2- ErMicio2021

3- blackgenius7

4- C3res10

5- Montal92

6- Elreal89

7- frakkalagan

8- frezzag

9- Biri07501

Supera invece abbondantemente il garantito da 10K, portandolo a €13.140, l'ultimo torneo della notte, il turbo Need For Speed che attira 146 giocatori, 23 ITM, e una prima moneta da €2.737 che finisce nelle tasche di silverpoker1990 su pokerbreat99 che si accontenta di €2.056, due nomi che non siamo abituati a citare nei nostri report, specialmente a questo torneo solitamente vinto da noti regular. In 3° posizione ritroviamo ancora Elreal89, letteralmente esploso dal nulla nelle ultime settimane. In 4° posizione abbiamo Nikol “barabbic” Babic e al 6° posto vikingjuve86.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 146

Montepremi: €13.140,00

1- silverpoker1990

2- pokerbreat99

3- Elreal89

4- barabbic

5- scalaalflop

6- vikingjuve86

7- pasemal1973

8- RCRSTL92

9- Lowen588