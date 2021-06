Vediamo i day2 dei domenicali delle poker room italiane. Il torneo più ricco, l'Explosive Sunday di iPoker, lo vince lp1010. Bel colpo di fabben90 al Sunday Light mentre ImBack batte M0rganDexter al GTD FINALE €20.000.

Iniziamo dal day2 del Explosive Sunday di iPoker che incrementa gli iscritti fino a 515 che però non permettono di superare il garantito di 50K. Alla fine si è meritato la vittoria lp1010 che ha incassato €4.677 di prima moneta e altri €4.203 in taglie. Il runner up è 3lNazareno al quale vanno €4.203+€1.397. Completa il podio I4MTH3B0SS per €412+€2.251.

Explosive Sunday €50.000

Buy-in: €100

Entries: 515

Prizepool: €50.000,00

1- lp1010

2- 3lNazareno

3- I4MTH3B0SS

4- CrtlAltRun

5- Her0

6- scellons94

7- bigneongli

8- ILBIONDO

9- v0g3lfAlle

Si doveva concludere anche il Sunday Light di People's Poker che riprendeva con 96 players left, 51 dei quali a premio. Ad esultare più di tutti è fabben90 che ha portato a casa 3.051 euro e che non è al suo primo colpo online. Il runner up è domenlabel00 e per lui ci sono 2.217 euro di premio. Completa il podio guccigucci, da segnalare anche il piazzamento di Fabrizio "fabbry93" Privitera.

Sunday Light €15.000

Buy-in: €50

Entries: 310

Prizepool: €15.000,00

1- fabben90

2- domenlabel00

3- guccigucci

4- giolly87

5- LAFARMACISTA777

6- fabbry93

7- _mico_28

8- tundo7200

9- toystory92

Passiamo al 20.000 GTD FINALE di Lottomatica che con 253 iscritti ha portato il prizepool a €22.700. La vittoria va a ImBack per 4.326 euro davanti ad un regular di questa room che spesso troviamo piazzato, M0rganDexter al quale vanno 3.495 euro. Completa il podio Spilore per 2.595 euro.

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 253

Prizepool: €22.700,00

1- ImBack

2- M0rganDexter

3- Spilore

4- piera998

5- romanara

6- Phen1xXx

7- cirogamer

8- carletto9999

9- Niccola96

Chiudiamo col The Gladiator che si è giocato ieri su Partypoker con 57 partecipanti. La vittoria è andata a Curr0TiSn4pp4 che ha battuto vendettaa96ca al heads up finale. Sul podio anche SUB1IM3 davanti a Tommy_Shelby_. Anche su Party ritroviamo Unwelcome55.

The Gladiator €2.500

Buy-in: €50

Entries: 57

Prizepool: €2.500,00

1- Curr0TiSn4pp4

2- vendettaa96ca

3- SUB1IM3

4- Tommy_Shelby_

5- Giocoaperdere

6- AMELIELOVE76

7- Unwelcome55

8- NealCaffreyy97

9- ilcr4ck