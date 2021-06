Niklas Astedt al comando del final table al WSOPC Main Event di GGpoker, e non parliamo del solito High Roller tra pochi intimi, ma di un torneo da 14.496 iscritti. Su GGpoker si mette in mostra anche Enrico Camosci con un altro colpo da quasi 50K. Su Partypoker continua invece il WPT Online Main Event arrivato al day2 con Stoyan Obreshkov chipleader.

Tra le poker room dot com in giro per il mondo è alta l'attenzione su GGpoker con le 2021 World Series of Poker Super Circuit Online. Ieri è andato in scena l'Evento #16, $840 Bounty Hunters Championship da 1.447 iscritti per un prizepool da $1,181,600 che supera il milione garantito. La vittoria va a davidchien88 che ha superato Jakub "Janusz1957PL" Michalak al testa a testa finale. Al vincitore di Taiwan vanno in tutto $113,881 tra prima moneta e taglie, mentre il runner up polacco si accontenta di $66,135.

A completare il podio c'è il nostro Enrico Camosci che sembra abbonato al gradino basso del podio in questi tornei comunque di altissimo livello, quindi la qualità del regular bolognese c'è eccome, e viene confermata settimana dopo settimana. Il 3° posto vale a Camosci altri $48,597.

Event #16: $840 Bounty Hunters Championship Final Table Results

1 davidchien88 Taiwan $64,843 $49,038

2 Jakub "Janusz1957PL" Michalak Poland $17,215 $48,920

3 Enrico Camosci Italy $12,600 $36,997

4 Pacailo Uzbekistan $18,269 $27,947

5 Eder "BlueMoon" Campana Brazil $7,464 $21,111

6 isildinho1 Brazil $3,594 $15,947

7 Robert Haigh Germany $14,550 $12,046

8 Titus Catana Austria $6,913 $9,099

9 Rayan "InhalemyQuQ" Chamas Canada $5,703 $6,873

L'evento più atteso era il WSOP Super Circuit Online Series Main Event che è arrivato al final table e ha il regular Niklas Astedt come chipleader. Lo svedese è da anni uno dei migliori giocatori al mondo e online vanta oltre $22 milioni vinti! Ne potrà incassare altri $758,443, la prima moneta di questo torneo enorme dove non era scontato arrivare al final table visto che parliamo di un Field da 14.496 giocatori per un prizepool da $7,248,000.

2021 WSOP Super Circuit Online Series Main Event Final Table Chip Counts

1 Niklas Astedt Sweden 149,037,043

2 Yanfei "aoteman1888" Chi China 104,740,292

3 sssssAK China 97,738,705

4 Fabian Spielmann Germany 93,472,602

5 Promoking United Kingdom 90,001,299

6 Patrick "Egption" Tardif Canada 60,713,588

7 Allan "Freedom35" Mello Brazil 48,840,768

8 Noksukow Poland 47,481,414

9 David Miscikowski United States 28,070,997

2021 WSOP Super Circuit Online Series Main Event Final Table Payouts

1 $758,443

2 $568,746

3 $426,499

4 $319,829

5 $239,838

6 $179,853

7 $134,871

8 $101,139

9 $75,843

Su Partypoker dot com si gioca invece il WPT Online Series $3,200 Main Event col day1B che ha attirato altri394 giocatori, per un Field complessivo da 915 entries. I 3 milioni di dollari garantiti dovrebbero essere superati in previsione, visto che prima del day2 ci sarà un terzo day1, il day1C. Al momento al comando del chipcount c'è Stoyan Obreshkov con 4,555,237 in chips. Il pro bulgaro è in un ottimo momento visto che ad aprile scorso chiuse al 2° posto al Irish Open Main Event poi vinto da Pavel Veksler con deal. Al 2° posto troviamo Yuri Dzivielevski che di recente ha vinto quasi 170K alle Bounty Builder Turbo Series di Pokerstars dot com.

WPT Online Series Main Event Day 1b Top Ten Chip Counts

1 Stoyan Obreshkov Bulgaria 4,555,237

2 Yuri Dzivielevski Brazil 3,779,407

3 Johannes Straver Netherlands 3,448,555

4 Goran Mandic Croatia 2,332,455

5 Justus Held Germany 2,276,695

6 Joao Simao Brazil 2,076,678

7 Marc Lange Austria 2,035,807

8 Espen Myrmo Norway 1,986,085

9 Luis Dono Portugal 1,980,339

10 Stanislav Zegal Russia 1,973,618