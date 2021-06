E' finito un altro mese di poker online, andiamo a fare il punto della situazione sui migliori, o quanto meno più vincenti, torneisti del 2021. Ancora Matteo 'sgrillex' Sarais davanti a tutti. Ottimo rendimento di tostovip su 888poker. Maggio mese d'oro per Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che entra direttamente in 11° posizione.

Per il terzo mese di fila è sempre Matteo 'sgrillex' Sarais il torneista più vincente in Italia con un profitto di €68.907 secondo le ultime rilevazioni di Sharkscope. Sarais aveva chiuso aprile in calo e con circa 56K di profitto, quindi a maggio ha fatto un utile intorno ai 12K.

Sale dal 4° al 2° posto tostovip (anche per lui un mese da +12K), regular di 888 (unico non Pokerstars in top-20 assiema a picciurro14) che si mette alle spalle Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni (+9K a maggioI) mentre cala dal 2° al 4° posto ThE_LeGgEnD_X nonostante abbia incrementato di altri 6K rispetto al mese scorso. Praticamente stabile loretop12 al 5° posto con 41K di vincite nel 2021.

E' stato un mese di calo (-5K) per OCCHIUFORT mentre a maggio si è affermato Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio entrato di colpo in top-20 al 11° posto con €31.652.

CLASSIFICA MTT ITALIA 2021 - AGGIORNAMENTO MAGGIO

1 sgrillex Italy PokerStars.it €68.907

2 tostovip Italy 888Poker.it €57.712

3 TESTADIDONNA Italy PokerStars.it €56.586

4 ThE_LeGgEnD_X Italy PokerStars.it €54.249

5 loretop12 Italy PokerStars.it €41.209

6 RalphCifaretto Italy PokerStars.it €39.839

7 JD.89K Italy PokerStars.it €37.571

8 GI0_BMW Italy PokerStars.it €35.939

9 OCCHIUFORT Italy PokerStars.it €35.209

10 miribale Italy PokerStars.it €35.182

11 KiroiSenko Italy PokerStars.it €34.949

12 D1ANDREA99 Italy PokerStars.it €34.499

13 valeorax Italy PokerStars.it €31.951

14 Il-Giuglia Italy PokerStars.it €31.652

15 picciurro14 Italy 888Poker.it €31.323

16 BLF0RZ41NT3R Italy PokerStars.it €29.036

17 mazzaferro88 Italy PokerStars.it €28.616

18 pokergus83 Italy PokerStars.it €28.459

19 St3ffolo Italy PokerStars.it €28.367

20 Ribo95 Italy PokerStars.it €28.111

