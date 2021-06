Lunedì aveva incassato più di 15K col successo al ricco domenicale di Pokerstars, il Sunday Special, nella notte ha sfiorato un altro successo al ricco Night On Stars del giovedì, ma si è arreso a Biri07501. Parliamo di anguso69, uno dei giocatori più caldi del momento nei tornei di poker online in Italia.

Oggi non possiamo iniziare come nostro solito con Morning ed Afternoon on Stars che non sono presenti nella lobby di Pokerstars, ma si è giocato il ricco Night On Stars Super KO Edition del giovedì che ha richiamato 235 giocatori per un prizepool da €52.875. La vittoria è andata al regular Biri07501 che ha incassato €3.998 di prima moneta e ben €7.161 di taglie. Il runner up è anguso69 davvero on fire e che ci ha riprovato dopo aver vinto il Sunday Special KO lunedì scorso (leggi qui) per 15.159 euro in totale. Ieri ne ha incassati circa altri 5K. Completa il podio folliabartko davanti a Pasquale ‘sharkgus88’ Gregorio. Al final table riconosciamo anche El_Karpintero in 7° posizione, subito avanti a Montal92.

Night on Stars Super KO Edition €50.000

Buy-in: €250

Entries: 235

Montepremi: €€52.875,00

1- Biri07501

2- anguso69

3- folliabartko

4- sharkgus88

5- colmax2020

6- pertugio7

7- El_Karpintero

8- Montal92

9- valerynik69

Passiamo all'immancabile Need For Speed della notte con 130 iscritti che hanno prodotto un montepremi da €11.700 con una prima moneta da €2.556 finita nelle tasche di ElContee che ha battuto 94pazzini94, in un final table dove ritroviamo sempre molti regular, ad iniziare da Biri07501 che ha cercato la storica doppietta, ma si è arreso in 7° posizione, davanti a Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 130

Montepremi: €11.700,00

1- ElContee

2- 94pazzini94

3- serlui71

4- marittiel92

5- Gibozza

6- dn1pro

7- Biri07501

8- peppruocc

9- remida71