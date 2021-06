Si è concluso anche il main event delle WPT Online Series che si sono giocate in questi giorni su Partypoker, versione internazionale dot com, e la vittoria è andata al tedesco Christian Rudolph.

Christian Rudolph ha vinto il Main Event delle WTP Online Series che si sono giocate su partypoker dot com. Alla super star tedesca del poker vanno il prestigioso titolo e $487,443 di prima moneta (invece dei $526,561 originariamente previsti) dopo un deal con Fabiano Kovalski che si accontenta di $401,793. Completa il podio Daniel Dvoress per lunghi tratti al comando di questo evento, anche se alla fine si è arreso al 3° posto per una bella moneta da $249,324.

Di seguito il risultato del final table, final table che vi potrete godere per intero con la cronaca.

2021 partypoker WPT Online Main Event Final Table Results

1 Christian Rudolph Germany $487,443*

2 Fabiano Kovalski Brazil $401,793*

3 Daniel Dvoress Canada $249,324

4 Marc Lange Germany $163,003

5 Luciano Hollanda Brazil $111,783

6 Yuri Dzivielevski Brazil $86,399

7 Sebastian Henao Colombia $68,181

8 Rainer Kempe Germany $54,089

9 Stoyan Obreshkov Bulgaria $42,711