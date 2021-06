Un grande amico di PIW, Pasquale ‘1paco72’ Plevano, piazza uno dei colpi più importanti e ricchi della domenica del poker online in Italia, andando a dividersi con lakimetony il Main Event XL Spring su 888 poker.

Vediamo tutti i risultati dei principali tornei di poker online in Italia, iniziando da 888poker dove si giocava il Main Event XL Spring da 100K garantiti e 720 iscritti. In 120 sono finiti ITM e si giocava per una prima moneta da 16.330€ che però è stata divisa visto che i primi due classificati hanno optato per un deal che ha portato in dote più di €12.500 a testa per il vincitore lakimetony e per il nostro amico Pasquale ‘1paco72’ Plevano a cui facciamo i nostri più sentiti complimenti. In verità hanno fatto parte del deal anche PlataOplomo e enrino che però hanno incassato leggermente meno (€10.283 e €7.731).

Main Event XL Spring €100.000

Buy-in: €125

Entries: 720

Montepremi: €100.000,00

1- lakimetony

2- 1paco72

3- PlataOplomo

4- enrino

5- Zibbibbo98

6- Nero1978

7- FurettoPot

8- IrOnSid3

9- ANNUSALO_1

Si è giocato anche il day1 del Explosive Sunday su iPoker (Snai, Sisal) con 459 iscritti e un montepremi da €41.749 (ma la registrazione tardiva rimane aperta). Al termine del day1 abbiamo ancora 156 players left con la bolla ancora lontana dallo scoppio (82 a premio). Al comando del chipcount c'è missen con 182K, ma Fragara1 è vicino con 180K. In top-10 anche scellons94.

Explosive Sunday €40.000

Buy-in: €100

Entries: 459

Montepremi: €41.749,00

TOP CHIPCOUNT

1- missen 182K

2- Fragara1 180K

3- ShiPP0TuTti 162K

4- forzalupi88 155K

5- Jacob28 147K

6- MARASVE 145K

7- 606810970 133K

8- dondrap3rr 133K

9- Delps 132K

Passiamo su People's Poker (Betaland) col Super Sunday da 159 iscritti. Al termine del day1 abbiamo ancora 56 players left a battagliare per una prima moneta da €3.429. Al comando del chipcount al momento abbiamo ALEVICE84.

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 159

Montepremi: €20.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- ALEVICE84 283K

2- gianpaul 204K

3- USALENTU 188K

4- HaiFattoIlRipassino 137K

5- spider100004 133K

6- Th3_TRiLiM3nNnN_ 119K

7- giacomo88qq 116K

8- forza bari 114K

9- GHERAL 112K

Chiudiamo col The Titan PKO, il domenicale di Partypoker che ha richiamato 173 giocatori per un prizepool da €15.570. Tra i 20 ITM quello che ha esultato maggiormente è stato Nuzzieddu474 che non è la prima volta che finisce nei nostri report e al quale vanno €1.306 di prima moneta + €2.100 di taglie dopo aver battuto icaro7171 al heads up finale. Completa il podio Laprooofit.

The Titan PKO €15.000

Buy-in: €100

Entries: 173

Montepremi: €15.570,00

1- Nuzzieddu474

2- icaro7171

3- Laprooofit

4- CallMeMa

5- Gioco_a_Caso

6- Meliodas88

7- Hnny

8- uP4cch1T

9- XXXYYYY