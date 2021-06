Ormai Niklas Astedt non fa più notizia e nel weekend è arrivato l'ennesimo colpo vincente di questo super pro che ha fatto suo anche il Main Event WSOP Super Circuit Online Series su GGPoker.

E' Niklas Astedt a vincere il 2021 WSOP Super Circuit Online Series $525 Main Event su GGPoker incassando altri $758,443. La stella del poker svedese ha superato i 22 milioni di dollari vinti in carriera online e questa volta ha dovuto ribaltare una situazione che lo vedeva in svantaggio per 4:1 in chips rispetto a Yanfei "aoteman1888" Chi che iniziava il testa a testa finale con un bel vantaggio che però non gli è bastato per fermare Astedt che ha ribaltato la situazione vincendo questo torneo molto apprezzato e di successo su GGPoker che stimava un garantito da $5 milioni, ma il Field massiccio ha permesso di arrivare addirittura a $7,248,000 di prize pool.

WSOP Super Circuit Online Series Main Event Final Table Results

1 Niklas Astedt Sweden $758,443

2 Yanfei "aoteman1888" Chi China $568,746

3 sssssAK China $426,499

4 Allan "Freedom35" Mello Brazil $319,829

5 Noksukow Poland $239,838

6 Fabian Spielmann Germany $179,853

7 Promoking United Kingdom $134,871

8 David Miscikowski United States $101,139

9 Patrick "Egption" Tardif Canada $75,843

Anche su 888 dot com si è giocato il Main Event delle XL Spring come in Italia, ma qui il garantito non era da 100K, ma da 500K, con 1,654 iscritti. La vittoria è andata a Denis "_DENGER_" Kuznetsov che ha incassato $69,050. Il russo vanta già più di 1 milione di dollari vinti in carriera online, e ha superato KiddPT all'atto finale. Il runner up si può comunque consolare con $50,400.

XL Spring Main Event Final Table Payouts

1 Denis "_DENGER_" Kuznetsov Russia $69,050

2 KiddPT $50,400

3 FLRAP Ukraine $37,050

4 aziz.Mancha Brazil $27,450

5 Pedro "PaDiLhA10" Padilha Brazil $20,300

6 RLYZacEfron Brazil $15,150

7 nlfreddie United Kingdom $11,350

8 notaboutlove United Kingdom $8,600

9 Porto69 Germany $6,550