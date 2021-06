Andiamo a vedere come si è concluso il day2 del torneo di poker online domenicale più ricco in Italia, il Sunday Special vinto da A.Paro.P che ha battuto Claudio ‘Mr.Squid92‘ Piovera. L'altro grande protagonista del lunedì è IMuCkTheNut che vince il NoS e fa runner up al Need For Speed.

Partiamo dal day2 del Sunday Special che riprendeva con 80 players left e il migliore è stato A.Paro.P che ha incassato la prima moneta da €15.392 dopo aver battuto Claudio ‘Mr.Squid92‘ Piovera che si consola con €10.912. Completa il podio sonoiotomasz che incassa €7.737. 7° posizione per silverpoker1980 che aveva chiuso il day1 tra i migliori, e al tavolo finale, in 9° posizione, riconosciamo anche Alessandro ‘Deneb93’ Pichierri.

Sunday Special €100.000

Buy-in: €100

Entries: 1130

Montepremi: €101.700,00

1- A.Paro.P

2- Mr.Squid92

3- sonoiotomasz

4- DenValdaEn

5- merio13

6- KIODANTE79

7- silverpoker1980

8- Bob_Aiese

9- Deneb93

Passiamo ai tornei del lunedì iniziano dai tornei minori. Alla mattina si è aperto col Morning on Stars vinto da mk_9292 che ha messo in fila 221 giocatori. In verità il finale è stato un deal a tre con basilio910 e BossReAAI. I tre prendono tutti poco più di €400. Al Daily Omania abbiamo 45 giocatori a darsi battaglia con le quattro carte, e anche qui abbiamo un deal a tre tra MRCwin, elmamba23 e giansy95.

Passiamo al pomeriggio con l'Afternoon on Stars che non supera il garantito da 7.5K con 157 iscritti. La vittoria è andata a Diffidato1993 che ha incassato €1.554 dopo aver battuto RenatoINT. Completa il podio 19JAHJAH92. I primi ad uscire dal final table sono stati due nomi noti, laBoccadelVizio e JD.89K.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 157

Montepremi: €7.500,00

1- Diffidato1993

2- RenatoINT

3- 19JAHJAH92

4- rask29

5- jmelmot

6- Jacky_19892

7- 777lore46

8- JD.89K

9- laBoccadelVizio

Super il garantito da 40K invece il Night On Stars che arriva da un Prize pool da €44.100 grazie a 490 entries, e il migliore è IMuCkTheNut che vince e porta a casa €5.510 dopo un deal a 4 con T-palleggio, Lodato91 e pere127.

Nigh on Stars €40.000

Buy-in: €100

Entries: 490

Montepremi: €44.100,00

1- IMuCkTheNut

2- T-palleggio

3- Lodato91

4- pere127

5- xmodax

6- bozz81

7- SVARIONI83

8- Skarkyo

9- vikingjuve86

Si chiude col Need For Speed che richiama 119 giocatori per un Prize pool da €10.710. IMuCkTheNut sfiora la doppietta ma si deve arrendere al 2° posto dietro a zucca53 che incassa la prima moneta piena da €2.340 visto che qui non abbiamo avuto deal. In 3° posizione ritroviamo JD.89K.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 119

Montepremi: €10.710,00

1- zucca53

2- IMuCkTheNut

3- JD.89K

4- pollo99310

5- MoSchuisle7

6. Ale.KJ24

7- vleroy83

8- dax_the_law

9- Biri07501