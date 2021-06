Poker azzurro subito protagonista dopo i primi eventi speciali della settimana High Roller per festeggiare l'anniversario di GGpoker che ha in programma una serie di tornei incredibili dove abbiamo già piazzato una bandierina azzurra con Simone "spera91" Speranza.

Su GGpoker è iniziata la High Rollers Week, una serie di tornei (27 per la precisione) dal buy-in elevato che si giocheranno dal 6 al 13 giugno 2021. Iniziamo dall'Event #1: $525 Bounty Hunters HR Main Event che ha richiamato 2,226 entries che hanno permesso di generere subito un prizepool milionario ($1,113,000). A premio sono andati in 314, con vittoria per il russo CupidL4st che ha incassato in tutto $89,971 tra prima moneta e taglie.

Event #1: $525 Bounty Hunters HR Main Event Final Table Results

1 CupidL4st Russia $89,971

2 Stefan "Stiopata" Atanasov Bulgaria $56,034

3 Marcelo Asensio Brazil $35,562

4 Kris_Petrova Russia $43,523

5 Mario "NAlROBl" Del Valle Guatemala $35,603

6 Augusto "Betylafea" Hagen Argentina $15,077

7 Howzatt! India $13,277

8 Felipe Ramos Brazil$15,495

9 Majki365 Slovakia $17,383

Passiamo al Event #2: GGMasters High Rollers da 952 iscritti anche se in questo caso il garantito da 1 milione di dollari non viene superato (seppur di poco). Faceva parte di questo importate Field anche il nostro Simone "spera91" Speranza che ha chiuso con un dignitosissimo 8° posto che gli è valso $18,854. Certo, la prima moneta da $141,384 era ben più appetibile, ma un piazzamento in un evento del genere è sempre importante. Per la cronaca, la vittoria è andata a Vincent "Moist" Huang che ha battuto Fabio "TheBonas" Bonatto al heads up finale.

Event #2: GGMasters High Rollers Final Table Results

1 Vincent "Moist" Huang Australia $141,384

2 Fabio "TheBonas" Bonatto Brazil $106,023

3 Jonathan Clark United Kingdom $79,506

4 Luigi "shadinho94" Shehadeh Italy $59,621

5 TheLuckster Japan $44,710

6 Ravid "jerbi9999" Garbi Israel $33,528

7 cbkme Canada $25,142

8 Simone "spera91" Speranza Italy $18,854

9 Alexandre "raking-even" Raymond Canada $14,138

L'Event #3: $1,050 Sunday High Rollers si deve ancora concludere. Diviso in due day, questo torneo ha richiamato 957 entries, e al comando del final table da 9 giocatori abbiamo Alik "GODofMTT" Zazyan. Si gioca per una prima moneta da $170,705.

Event #3: $1,050 Sunday High Rollers Final Table Chip Counts

1 Alik "GODofMTT" Zazyan Russia 22,574,916

2 Ioannis Angelou-Konstas Greece 17,302,252

3 Tamas "szagos" Adamszki Hungary 12,716,174

4 Jareth "UraizeIfold" East United Kingdom 11,327,684

5 Viktor Ustimov Russia 8,790,931

6 Manuel "OPPikachu" Fischer Germany 7,402,157

7 Thomas Muehloecker Austria 6,515,444

8 Andrew "BankruptYou" St Jean Canada 5,801,824

9 Elio Fox United States 3,268,718

Veniamo al Event #4: $2,100 Omaholic Bounty dove Belarmino Souza ha avuto la meglio su Ami Barer in questo torneo specialità Omaha che ha richiamato 172 giocatori per un prizepool da $344,000. La vittoria vale a Souza un totale di $77,132 tra prima moneta e taglie.

Event #4: $2,100 Omaholic Bounty Final Table Results

1 Belarmino Souza Brazil $77,132

2 Ami Barer Canada $39,684

3 Sebastian Trisch Germany $19,616

4 Bernardo "GGeKKo" Dias Brazil $19,242

5 Marc "Face-O" Carola Mexico $25,972

6 Jonas "Lampard10" Gjelstad Norway $18,639

7 Manuel "OPPikachu" Fischer Germany $9,881

Si è giocato anche l'Event #27: $10,300 Super MILLION$ Anniversary, praticamente il main event più atteso con 5 milioni di dollari garantiti, che avrà 5 day1 e nel primo abbiamo subito grandi nomi in gioco, a partire dall'immancabile Michael Addamo che tra i 188 iscritti al Day1A è stato il migliore chiudendo con 2,030,511 in chips, davanti a judd trump. Tra i migliori c'è Niklas Astedt, davvero on-fire. A pochi giorni dalla vittoria del WSOP Super Circuit Online Series $525 Main Event per $758,443, ritroviamo lo svedese tra i migliori anche in questo torneone.

Event #27: $10,300 Super MILLION$ Anniversary Day 1a Top Ten Chip Counts

1 Michael Addamo Australia 2,030,511

2 judd trump China 1,385,401

3 Belarmino Souza Brazil 1,223,374

4 Nicolas Chouity Lebanon 1,203,643

5 Christofer Frank Germany 1,191,430

6 Pascal Hartmann Germany 1,040,870

7 Daniel Dvoress Canada 828,603

8 Sam Greenwood Canada 788,552

9 Niklas Astedt Sweden 785,192

10 Ramiro Petrone Argentina 779,194