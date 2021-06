Dopo aver festeggiato la bella vittoria da 12K di Pasquale ‘1paco72’ Plevano, storico amico di PIW, al Main Event su 888poker, andiamo a vedere i tornei di poker online che si dovevano ancora concludere, come l'Esplosive Sunday o il Super Sunday.

Iniziamo come sempre dal torneo più ricco tra i domenicali non Pokerstars, ovvero Explosive Sunday di iPoker (Snai, Sisal) che alla fine ha chiuso con 501 iscritti e un prizepool da €45.591 con vittoria di GWakabayashi al quale sono andati €6.278 complessivi dopo aver battuto P1GR1Z1A1 al head up finale. Al runner up vanno €4.283; completa il podio MARASVENTURA per €3.281

Explosive Sunday €40.000

Buy-in: €100

Entries: 501

Montepremi: €45.591

1- GWakabayashi

2- P1GR1Z1A1

3- MARASVENTURA

4- k4shm1r

5- ceranto75

6- Albingaunum

7- fumosolobenzina

8- bruno99x

9- movidimu1

Veniamo al day2 del Super Sunday di People's Poker (Betaland) che riprendeva con 56 players left. La vittoria è andata a USALENTU per €3.429 mentre per il runner up vipera01 ci sono €2.448. Completa il podio orto_del_parco_.

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 159

Montepremi: €20.000,00

1- USALENTU

2- vipera01

3- orto_del_parco_

4- lamafia

5- ALEVICE84

6- mlupin89

7- spider10004

8- HaiFattoilRipassino

9- paologarib0

Ieri si è giocato anche il Colpo Grosso del lunedì su 888poker da 10K garantiti e 74 iscritti. La vittoria è andata a marcellinho9 che ha incassato €2.550 dopo il deal con sparisci al quale vanno €2.446. Sul podio anche cate5252, regular che in passato ha già fatto bei colpi vincenti su questa room, e non solo. Approposito di nomi noti, segnaliamo anche Donato 'wawa86' De Bonis al 5° posto davanti a SeRaisiVasco, Yesdisi3 che ha chiuso in 8° posizione e Raffaele ‘raffa_N5’ Francese primo eliminato al final table.

Colpo Grosso Lunedì €10.000

Buy-in: €109

Entries: 74

Montepremi: €10.700,00

1- marcellinho9

2- sparisci

3- cate5252

4- Infra89

5- wawa86

6- SeRaisiVasco

7- D3tyroj

8- Yesdisi3

9- raffa_N5

Chiudiamo col The Gladiator di Partypoker da 72 partecipanti che hanno portato il montepremi a €3.240. La vittoria è andata a nelson7599 che ha incassato €371+€635, dopo aver battuto eddyghiree72 al testa a testa finale. Sul podio anche NUMBER 11, regular che abbiamo citato nei nostri report e che aveva già vinto in passato anche il The Master qui su Party.

The Gladiator €2.500

Buy-in: €50

Entries: 72

Montepremi: €3.240,00

1- nelson7599

2- eddyghiree72

3- NUMBER 11

4- StereoParty994

5- sisignora

6- Donpippo42

7- Giocoaperdere

8- jasminobellino

9- Lellow3d