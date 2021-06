Andiamo a vedere i risultati dei principali tornei di poker online andati in scena martedì su Pokerstars, col Night on Stars a farla da padrone e la vittoria di pretty91 su LAFAL10 e Giulio 'FabioBorini' Sonnino. Bel colpo anche per Ettore “pro-fumato87” Esposito che batte l'immancabile Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani al Need For Speed.

Iniziamo dal Morning on Stars della mattina che ha richiamato 212 giocatori a darsi battaglia per un prizepool da €3.000 che non supera il garantito. La vittoria va a rokko78p dopo un deal con WhileDo93. Completa il podio alexpersico. Il vincitore nel lontano 2012 aveva fatto un deal da 32K al Sunday Special (leggi qui) ma poi non è quasi più tornato alla ribalta nei nostri report. Due parole immancabili anche sul Daily Omania in cui si sono sfidati 43 giocatori. Anche qui deal a tre con manueltasca, larallau e F0zzAiNdA5. Riconosciamo a premio anche GYOKERS che da fine maggio si è iniziato a mettere in mostra e marcovolponi.

Passiamo al Afternoon on Stars da 229 iscritti e un montepremi da €10.305. Anche qui epilogo con deal a 4 e vittoria ad un noto regular, AKILLERJJ che si accorda con Tilt0Br4sS, loveinlockdown e Lupin_Diabolik. Tutti incassano circa €1.300 (un pò meno il solo Tilt0Br4sS a 1.216).

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 229

Montepremi: €10.305,00

1- AKILLERJJ

2- Tilt0Br4sS

3- loveinlockdown

4- Lupin_Diabolik

5- AleULtyson

6- virginia

7- pokerassi318

8- WOLFMAAN72

9- alex06071993

Veniamo al torneo più ricco della giornata, anche se non supera il garantito di 30K, il Night On Stars da 279 giocatori iscritti. 47 sono andati ITM e il migliore è stato pretty91, questa volta senza nessun deal, con prima moneta piena da €5.703. Si ferma in 2° posizione per €4.180 un regular che negli ultimi giorni è apparso in grande forma con diversi piazzamenti importanti, LAFAL10. Completa il podio per €3.064 Giulio 'FabioBorini' Sonnino. Si piazza bene al 5° posto anche JD.89K.

Night on Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 279

Montepremi: €30.000,00

1- pretty91

2- LAFAL10

3- FabioBorini

4- Gnep

5- JD.89K

6- notorius1997

7- Eka2811

8- Freogan

9- jjalbert99

Chiudiamo col Need For Speed immancabile con 104 iscritti e un Prize pool da €9.360. La vittoria va ad un nome noto come quello di Ettore “pro-fumato87” Esposito al quale vanno €2.163 mentre il runner up Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani (altro giocatore hot in questi giorni) si accontenta di €1.601. Completa il podio Kelevra0000 per €1.165.

Need For Speed €7.000

Buy-in: €100

Entries: 104

Montepremi: €€9.360,00

1- pro-fumato87

2- AA-GIANLU-AA

3- Kelevra0000

4- vikingjuve86

5- bart.b88

6- Aqquator

7- BLACKJACKBMW

8- Dicianni

9- CINZIAVINCENZO