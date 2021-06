Vediamo i tornei più importanti online su Pokerstars del mercoledì col Night On Stars vinto da uno dei giocatori in rampa di lancio nell'ultimo mese: anguso69. All'Afternoon on Stars vince andrea1996666 mentre il Need For Speed va a morris2055 che batte IFOLDACES4U.

Apriamo come sempre molto velocemente col Morning on Stars da 187 iscritti e €3.000 garantiti. A premio ci vanno in 35, ma ad esultare sono ledddd e corvo382 che dopo un deal incassano la stessa moneta, lasciando fuori dall'accordo Er_Febio a completare il podio in 3° posizione.

Passiamo al Afternoon On Stars che ha richiamato 194 giocatori a darsi battaglia per un prizepool da €8.730. Anche qui abbiamo un deal a 2 tra andrea1996666 e stocazz16a che incassano €1.509 a testa mentre per I'm-Mr_GR33N ci sono €953. Al tavolo finale riconosciamo 3 regular subito piazzati dal primo pomeriggio: Nikol “barabbic” Babic, Raffaele “raffa_N5” Francese e RenatoINT in fila dal 5° al 7° posto.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 194

Montepremi: €8.730,00

1- andrea1996666

2- stocazz16a

3- I'm-Mr_GR33N

4- w3w3fr4ng3

5- barabbic

6- raffa_N5

7- RenatoINT

8- Clemente85

9- RosatiKevin

Passiamo al Night on Stars che ieri ha visto la presenza di 234 giocatori per €21.060 di premio. Tra i 39 ITM ad esultare è ancora una volta anguso69 che è uscito alla ribalta dal mese di giugno, piazzandosi e vincendo con una regolarità impressionante. Per lui ci sono altri €4.063 di premio da mettere in cassa dopo aver superato Davide “davidecalva” Calvaresi che si accontenta di €3.003 di premio. Sul podio c'è anche Bob_Aiese al quale vanno €2.219.

Night on Stars €20.000

Buy-in: €100

Entries: 234

Montepremi: €21.060,00

1- anguso69

2- davidecalva

3- Bob_Aiese

4- great98

5- ScarpaBianca

6- MissTanko

7- u_PruPPu

8- VaiSempreTu

9- Zibbibboshock98

Chiudiamo col Need For Speed che grazie a 111 entries porta il proprio prizepool a €9.990 e la vittoria è di morris2055 che ha incassato €2.309 dopo aver battuto l'ultimo ostacolo, Federico “IFOLDACES4U” Piroddi al quale vanno €1.709. Completa il podio ReyelDinero2 per €1.246.

Need For Speed €7.000

Buy-in: €100

Entries: 104

Montepremi: €€9.360,00

1- morris2055

2- IFOLDACES4U

3- ReyelDinero2

4- grigolo65

5- missrubina

6- TheRealCileno

7- pitone72

8- Hennet87

9- elgaucho081