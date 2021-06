Ieri su Pokerstars non c'è stato solo il ricco Night on Stars del giovedì, vinto da Gigo8092 su VaiSempreTu e Alessandro “Ale.KJ24” Meloni, ma c'era anche l'inizio dei tornei 20/20 dove lo stesso Meloni è tornato protagonista con la vittoria del primo evento in programma.

Sono iniziati gli eventi 20/20 e oggi ci occupiamo di questi, ma anche dei tornei standard della room dalla picca rossa, e iniziamo come sempre velocemente col Morning on Stars da 190 iscritti e vittoria per WISDOM_OF che ha battuto 95SergioL al heads up finale. Al Daily Omania abbiamo invece 46 giocatori e la vittoria è andata ad Alessio3102 che ha battuto GriffithV che in passato abbiamo citato spesso nei nostri report, e ancora di più Andrea 'Papuasiano' Briganti, specialista di varianti, e che troviamo a premio al 5° posto anche qui.

180 iscritti all'Afternoon on Stars che porta il proprio montepremi a €8.100 rispetto ai €7.500 garantiti. Tra i 27 ITM quello che esulta maggiormente è Nitr07 che ha vinto e incassato la prima moneta piena da €1.608. Il runner up è AAikido al quale vanno €1.192.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 180

Montepremi: €8.100,00

1- Nitr07

2- AAikido

3- jjalbert99

4- sweetweedlady

5- letsgoslava

6- bacello1983

7- pere127

8- xerin95

9- hyttounasu10

Passiamo al Night on Stars che rimane il torneo più ricco della piattaforma, specialmente al giovedì con la Super KO Edition da 50K garantiti che non vengono però superati con i 212 iscritti. Il migliore è stato Gigo8092 che si merita €4.071 di prima moneta e altri €5.131 in taglie. Il runner up è VaiSempreTu che si deve accontentare di €4.071 + €2.754 e al 3° posto c'è Alessandro “Ale.KJ24” Meloni. Al final table riconosciamo anche Michael ‘Kingkong1277’ Crisonà al 5° posto, davanti a pretty91 che aveva vinto il NoS appena due giorni fa. Al 7° posto c'è anche Luca ‘steva10’ Stevanato che però non incassa nulla dalle taglie.

Night on Stars Super KO Edition €50.000

Buy-in: €250

Entries: 221

Montepremi: €50.000,00

1- Gigo8092

2- VaiSempreTu

3- Ale.KJ24

4- marittiel92

5- Kingkong1277

6- pretty91

7- steva10

8- escavatore1

9- AlexMiro777

Vediamo anche il Need For Speed dove il migliore è stato Daniele “ZyzzRaver” Grasso che ha messo in fila un Field da 111 giocatori e ha incassato la prima moneta da €2.311 davanti a missrubina che porta a casa €1.710. Completa il podio grigolo65 davanti a Simone “simopascu96” Pascucci. Al 6° posto ritroviamo anche KiroiSenko e al 9° posto Emanuele “barramp9k8” Monari .

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 111

Montepremi: €10.000,00

1- ZyzzRaver

2- missrubina

3- grigolo65

4- simopascu96

5- TheRealCileno

6- KiroiSenko

7- leo85ve55

8- marygrace81

9- barramp9k8

Ieri si sono giocati anche i primi 5 eventi dei tornei 20/20. All'evento #1, il Progressive KO 8-Max, abbiamo avuto un affluenza di 1.566 giocatori per €28.188 di prizepool. Field oceanico, ma a vincere è ancora Alessandro “Ale.KJ24” Meloni su un altro nickname noto, gerryilprinc. Per Meloni, dopo il 3° posto al NoS, ci sono altri €1.748 + €2.047.

20/20 Evento #1 - Progressive KO €20.000

Buy-in: €20

Entries: 1566

Montepremi: €28.188,00

1- Ale.KJ24

2- gerryilprinc

3- larallau

4- mino64610

5- panfro0

6- thegamble676

7- Axinte71

8- lilsun89

9- E.Sotgiu

Passiamo all'evento #2, il Big Classic, con altri 1.229 iscritti e un prizepool da €22.122. La vittoria qui è andata a corrysr che ha incassato €2.681, poco più rispetto agli altri 3 giocatori con cui ha fatto un deal. Al 2° posto ritroviamo TheRealCileno che aveva già fatto 5° al Need For Speed come abbiamo visto. Fanno parte dell'accordo anche Favolavinc93 e pattriot.

20/20 Evento #2 - Big Classic €20.000

Buy-in: €20

Entries: 1229

Montepremi: €22.122,00

1- corrysr

2- TheRealCileno

3- Favolavinc93

4- pattriot

5- TeVueuvoLoco

6- malata96

7- robj997

8- MRnitro-easy

9- MAGIpoker87

All'evento #3, il Daily Main, si sale a 1.983 iscritti e anche qui abbiamo due giocatori molto noti al comando, il vincitore Montal92 che incassa €2.140+€2.330, e il runner up Mario “coinflip21” Carrascon che si aggiudica €2.138+€375.

20/20 Evento #3 - Daily Main €30.000

Buy-in: €20

Entries: 1938

Montepremi: €34.884,00

1- Montal92

2- coinflip21

3- VeBen

4- Natenzo92

5- WhileDo93

6- X.BERG12

7- ASSODICUORI

8- Giangi24

9- ediltaarabt

Passiamo all'evento #4, il 6-Max che abbassa un pò i numeri degli iscritti a 758 e infatti in questo caso il garantito da 15K non viene superato. La vittoria è di risu94 che ha incassato la prima moneta piena da €2.423 battendo Giuseppe “peppruocc” Ruocco al 2° posto per €1.665. Completa il podio simbartox per €1.145, bene anche Alessandro ‘A.Cenciarini’ Cenciarini al 5° posto.

20/20 Evento #4 - 6-Max €15.000

Buy-in: €20

Entries: 758

Montepremi: €15.000,00

1- risu94

2- peppruocc

3- simbartox

4- w3w3fr4ng3

5- A.Cenciarini

6- LeiWuLong72

7- 1m2good4y0u

8- Gio92210

9- RiRi.HeArTs

Chiudiamo con l'ultimo torneo 20/20, l'evento #5 Late Night da 971 iscritti e un prizepool da €17.478 rispetto ai 10K garantiti. La vittoria qui è andata a Strapcris per €1.168 + €839 mentre al 2° posto si arrende mtufano. Completa il podio alerajola.

20/20 Evento #5 - Late Night €10.000

Buy-in: €20

Entries: 971

Montepremi: €17.478,00

1- Strapcris

2- mtufano

3- alerajola

4- GiusDadamo

5- cosimodge

6- Luck1Gam3

7- tonyaces89

8- Manusara13

9- Gibozza