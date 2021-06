Andiamo a vedere un ricchissimo weekend di tornei online su Pokerstars con gli eventi 20/20, tra cui lo Sunday Special da 4557 iscritti. Al termine del day1 c'è CASH27. Al High Roller ricca vittoria di Eka2811. Gabriele ‘KingMavE911’ Re e oisselino protagonisti con diversi piazzamenti.

VENERDI. Iniziamo dai tornei speciali 20/20, con l'Evento #6, lo Starter da 1.198 iscritti in lotta per un montepremi da €21.564. La vittoria è andata a lahami934 che ha incassato €1.369 + €2.064 di taglie. In 2° posizione si arrende Z.BERG12, completa il podio ferry hu. Da segnalare Freogan al 5° posto. All'Evento #9, il Deep Turbo, abbiamo 710 iscritti che non superano il garantito da 20K. La vittoria va a Rak889 che incassa la prima moneta piena da €2.442 dopo aver battuto fylycurdi. Completa il podio fledix88. Qui al final table riconosciamo pinkporcel al 7° posto. L'ultimo 20/20 è stato il Saver che ha richiamato altri 895 iscritti per €16.110 di prizepool e la vittoria è andata a pepito1789 che ha incassato €1.080+€1.179. Il runner up è notorius1997, completa il podio MrSpanky.

Il torneo più ricco era però il Night On Stars PKO che ha richiamato 253 giocatori che non hanno superato il garantito da 30K. La vittoria è andata a marcellino88, dopo un deal con Gufetto23, Mask1983 e Mamiel7.

Si chiude come sempre col Need For Speed da 79 entries e €7.110 di prizepool La prima moneta vale €1.731 e finisce nelle tasche del regular Gasparotto10 che al heads up finale batte apoximenos al quale vanno €1.293 mentre a completare il podio c'è Daniele “bybabyby” Cuomo. Come sempre i nomi noti non mancano a questo torneo, intanto quello di oisselino al 4° posto, e che ritroveremo più avanti nel report, ma anche KiroiSenko e Matteo 'sgrillex' Sarais.

Need For Speed (Venerdì) €7.000

Buy-in: €100

Entries: 79

Montepremi: €7.100,00

1- Gasparotto10

2- apoximenos

3- bybabyby

4- oisselino

5- KiroiSenko

6- sgrillex

7- robob2908

8- framax56

9- Gio92210

SABATO. Iniziamo molto velocemente dai tornei 20/20 e la vittoria di SultEd123456 che si è imposto su un Field da 1.033, incassando la prima moneta da €3.105 sui 20K garantiti. Al 2° posto appogol si accontenta di €2.213. Al Big Classic altro Field oceanico da 1.527 iscritti per €27.486 di prizepool e la vittoria di Leonesa61 che incassa €1.695+€2.128. Al 6-Max si cala un pò come iscrizioni (844) ma il garantito da 15K viene raggiunto e superato di poco. Qui ad esultare è dagasany. Chiudiamo col Late Night al quale hanno partecipato in 758 e ha vinto HAARLEY al quale vanno €2.203. Da segnalare l'8° posto di Fabio "backdoorAK" Peluso.

Passiamo al Saturday Speedway da soli 47 iscritti con vittoria di dwan1994 che ha incassato €1.137 dopo aver superato il runner up ReyelDinero2 che incassa la stessa cifra dopo il deal. In 3° posizione riconosciamo Andrea “Andreacigna” Pini. Anche qui ritroviamo oisselino al final table.

Non finisce qui visto che lo scatenato oisselino si prende anche il lusso di vincerlo il Need For Speed dopo il 4° posto del giorno prima, battendo la concorrenza di 62 giocatori e incassando €2.282 dopo aver battuto redboss500 e mobruno.

Il piatto forte del sabato è stato il Night On Stars Freezeout in versione 20/20, che con buy-in di €20 appunto, garantiva ben 30K di montepremi e ha richiamato 1.661 che però non hanno superato il garantito. La vittoria è andata a pitbull_cox, dopo un deal con milleBOLLEblù e 777charlie777. A tutti e tre va lo stesso premio di €3.004. In 9° posizione riconosciamo Alessandro “aleorsi98” Orsi.

20/20 Nigh on Stars Freezeout €30.000

Buy-in: €20

Entries: 1661

Montepremi: €30.000,00

1- pitbull_cox

2- milleBOLLEblù

3- 777charlie777

4- Pozzarello

5- Bilenna

6- 48ARRIALISI

7- SbriganteH

8- bike48

9- aleorsi98

DOMENICA. I domenicali in versione 20/20 hanno tenuto tanti giocatori inchiodati allo schermo nonostante le belle giornate, e iniziamo proprio dagli eventi 20/20 in programma. Allo Starter partecipano in 2.000 tondi tondi, per un prizepool da €36.000 e una prima moneta da €2.176 che finisce nelle tasche di Mr.TimeWarp, assieme a €1.931 di taglie. In 2° posizione c'è manusants9394 che incassa €2.175+€308.

20/20 Starter €30.000

Buy-in: €20

Entries: 2.000

Montepremi: €36.000,00

1- Mr.TimeWarp

2- manusants9394

3- razi3l_86

4- minho2002

5- RockDUNDO

6- ginopaolo666

7- Pikkacu2450

8- mimmoso73

9- lastranavita

Al Big Classic grande spettacolo con altri 1.599 iscritti in lotta per €30.000 di prizepool e la vittoria è andata a pinkporcel che ha incassato €4.329 battendo minho2002. Al 4° posto bel piazzamento di Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.

Al Deep Turbo si sono registrati 1.154 giocatori per un prizepool da €20.772 e la vittoria è andata a YouHaveNoEscape che ha incassato €3.114. In 2° posizione larallau. Infine il Saver da 947 iscritti e vittoria per pertugio7 che incassa €1.124 + €1.211 dopo aver battuto BLF0RZ4INT3R. In top-10 ritroviamo ancora aleorsi98 (7°) e pure backdoorAK (10°).

Facciamo un passo indietro al Afternoon on Stars con 205 iscritti a darsi battaglia per €9.225. Il migliore è stato Mario “coinflip21” Carrascon che si merita la prima moneta da €1.831 dopo aver battuto il runner up caesarpalac. Completa il podio Fabrizio “Asky16” Petroni davanti a Nikol “barabbic” Babic.

Passiamo al Sunday Starter che non va sopra al garantito da €7.500 con 480 iscritti. I migliori sono stati mafalda91264 e IlChaos88 che hanno fatto un accordo rimasti al testa a testa finale, e si sono divisi €1.095 ciascuno.

Al Sunday Warm Up abbiamo 297 iscritti e un prizepool da €13.365. La vittoria qui è andata a PikyBlinder ma anche in questo caso segnaliamo un deal con Poppins222. Entrambi incassano €2.098 mentre Simone “simopascu96” Pascucci rimane escluso dall'accordo e si deve accontare di €1.323.

Sunday Warm €10.000

Buy-in: €50

Entries: 297

Montepremi: €13.365,00

1- PikyBlinder

2- Poppins222

3- simopascu96

4- l3ll0888

5- AnsuFati02

6- alerajola

7- MoChuisle7

8- Aldo909090

9- BaDrUunNer96

Al Sunday Omaha non manca quasi mai il piazzamento di OCCHIUFORT che però chiude al 3° posto, dietro a max73574 e lucariello74 che occupano i primi 2 posti e che hanno incassato €500 a testa dopo l'accordo. A premio in 8° posizione anche qui c'è KiroiSenko.

Passiamo al Sunday Bounty Builder dove ad avere la meglio sul Field da 592 giocatori è stato casual198615 che porta a casa poco più di €2.000 in tutto tra prima moneta e taglie, dopo aver eliminato Th3_3qualiz3r in un final table pieno di nomi noti.

Sunday Bounty Builder €10.000

Buy-in: €30

Entries: 592

Montepremi: €15.806,00

1- casual198615

2- Th3_3qualiz3r

3- marcosao84

4- tisciali

5- dax_the_law

6- zarate1984

7- franco.mendace

8- laBoccaDelVizio

9- ifAc2gUd2WiN

Al Sunday High Roller la spunta Eka2811 che ha incassato la prima moneta da €6.529 dopo aver battuto un Field da 140 giocatori che hanno prodotto un Prize pool da €31.500. Il runner up è calabro26 al quale vanno €4.948, completa il podio Gabriele ‘KingMavE911’ Re. Alle sue spalle ennesimi piazzamenti per ginopaolo666 e simopascu96 al 4° e 5° posto mentre in 7° posizione ritroviamo anche pertugio7.

Sunday High Roller €30.000

Buy-in: €250

Entries: 140

Montepremi: €31.500,00

1- Eka2811

2- calabro26

3- KingMavE911

4- ginopaolo666

5- simopascu96

6- contendro69

7- pertugio7

8- mauri_mgm

9- T-palleggio

Passiamo al Need For Speed dove hanno partecipato in 111 giocatori che non hanno superato il garantito da 10K. La vittoria è andata a Daniele ‘ZyzzRaver’ Grasso che ha incassato €2.311 dopo aver battuto ancora Gabriele ‘KingMavE911’ Re che incassa altri €1.710 mentre a completare il podio c'è Asky16.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 111

Montepremi: €10.000,00

1- ZyzzRaver

2- KingMavE911

3- Asky16

4- SpeedOne1

5- KiroiSenko

6- gladiatoremax79

7- ciotolina548

8- admin00

9- pro-fumato87

Ci siamo tenuti alla fine il piatto forte, Il Sunday 20 Special Edition da €75.000 garantiti con appena €20 di buy-in. Come prevedibile ci hanno provato in molti, ben 4.557 iscritti che hanno prodotto un prizepool da €82.026. Al termine del day1 abbiamo 437 players left con la bolla già scoppiata da tempo (836 ITM). Al comando del chipcount abbiamo CASH27 con 451K, davanti a DeejaySimo con 428K, poi di scende alle 365K di icenberg2323.

Sunday 20 Special Edition €75.000

Buy-in: €20

Entries: 4557

Montepremi: €82.026,00

TOP CHIPCOUNT

1- CASH27 451K

2- DeejaySimo 428K

3- icenberg2323 365K

4- D.Lagua 350K

5- KJ138 301K

6- Itacus111 300K

7- SoloserieA 294K

8- rickyholdem1 275K

9- sofsant 268K