Si è concluso il Sunday Special in versione "scontata" del 20/20 e a mettere in fila il field oceanico da 4557 iscritti è stato il regular DANY_MAS90 mentre Germano “vikingjuve86” Rossetti ha vinto il Night on Stars con 3° posto per dax_the_law che ritroviamo sul gradino basso del podio anche al Need For Speed vinto da MoChuisle7.

Iniziamo dal day2 del Sunday 20 Special, il domenicale principale di casa Pokerstars ma in versione "economica" nella serie di tornei 20/20. A trionfare è stato il regular DANY_MAS90 che ha avuto la meglio sul vasto Field da 4.557 iscritti e ha portato a casa una prima moneta da €4.728 e altri €3.206 in taglie. In 2° posizione si ferma Hockley1880 che incassa €4.723+€984. A completare il podio troviamo redaremi davanti a Marco ‘Peraz77’ Perra.

Sunday 20 Special Edition €75.000

Buy-in: €20

Entries: 4557

Montepremi: €82.026,00

1- DANY_MAS90

2- Hockley1880

3- redaremi

4- Peraz77

5- maicol 73787

6- br1Stars25

7- GOVEALE

8- KJ138

9- volavola71

Veniamo alla giornata di ieri aperta dal Morning on Stars con 171 iscritti e un prizepool che non supera il garantito di 3K. La vittoria va a negranunuts9 che incassa €501 dopo un deal con .KingKobr@. che incassa la stessa cifra. Al Daily Omania abbiamo 45 giocatori iscritti e vittoria per Vic.Sorrento che si lascia alle spalle Luca "losqualo63" Giovannone, zarate1984 e GYOKERS, tutti nomi noti sulla room della picca rossa.

Passiamo al Afternoon on Stars da 174 entries per €7.830 di prize pool e la vittoria è andata a I.gaeta24 che incassa €1.386, la stessa cifra che va al runner up OMGabbro visto che anche qui c'è stato un deal. Completa il podio massiminAllin.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 174

Montepremi: €7.830,00

1- I.gaeta24

2- OMGabbro

3- massiminAllin

4- cook mayo

5- fsusct

6- pokeraise100

7- staitranquillo

8- miki180890

9- jimihandrex

Un Night on Stars spettacolare quello del lunedì notte visto che tra i 421 iscritti (non superato il garantito da 40K) i primi 3 sono tutti nomi che conosciamo bene e che incontriamo quasi quotidianamente nei nostri report. La vittoria è andata infatti a Germano “vikingjuve86” Rossetti che ha incassato €7.201 davanti a Giulio 'FabioBorini' Sonnino che incassa €5.278 e a completare il podio per €3.869 c'è un altro regular, dax_the_law. Ai piedi del podio comunque riconosciamo anche GriffithV.

Night on Stars €40.000

Buy-in: €100

Entries: 421

Montepremi: €40.000,00

1- vikingjuve86

2- FabioBorini

3- dax_the_law

4- GriffithV

5- C3res10

6- ianna2908

7- clotec.com

8- Gigggi55

9- alex1992444

Chiudiamo come sempre col Need For Speed da 105 iscritti (anche in questo caso il montepremi rimane fisso sui 10K garantiti). La vittoria pure in questo caso è affare di un regular, MoChuisle7, che incassa €2.311 battendo un pinkporcel davvero on fire in questo periodo. Ieri dax_the_law era abbonato al gradino basso del podio perché dopo il 3° posto al NoS, replica con un altro 3° posto al Need For Speed.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 105

Montepremi: €10.000,00

1- MoChuisle7

2- pinkporcel

3- dax_the_law

4- Matt4ace

5- MRSMOKER931

6- elgaucho081

7- jjalbert99

8- lukearezzo

9- Bestshowcz