Vediamo i risultati dei tornei di poker online domenicali che si dovevano ancora concludere su iPoker e People's Poker, ma anche i tornei del lunedì su 888poker e Partypoker.

Partiamo dal Explosive Sunday di iPoker (Sisal, Snai) che alla fine ha chiuso con 502 giocatori iscritti. La vittoria è andata a TheMagician5 che tra prima moneta e taglie incassa in tutto €7.238 dopo aver battuto Nellooo94, runner up per €4.122 totali. Completa il podio Ciuk4ri3ll0 per €2.838

Explosive Sunday €40.000

Buy-in: €100

Entries: 390

Montepremi: €40.000,00

1- TheMagician5

2- Nellooo94

3- Ciuk4ri3ll0

4- Ip1010

5- I4MTH3BOSS

6- Errobet

7- GodWithin

8- bigneonglitter

9- narciso85

Passiamo al Super Sunday di People's Poker che riprendeva dai 53 player left a darsi battaglia per una prima moneta da 3.429 euro che alla fine è andata nelle tasche di NoToday che ha battuto marshall081 al head up finale, e per il runner up ci sono €2.448 di premio.

Super Sunday €15.000

Buy-in: €100

Entries: 155

Montepremi: €15.000,00

1- NoToday

2- marshall081

3- SpartanoXY

4- emanuelem00

5- randomxxxx

6- shimano82

7- AccioStack

8- gianpaul

9- DELFO182

Passiamo ai tornei iniziati e conclusi ieri. Al Colpo Grosso del Lunedì su 888poker abbiamo 73 entries a darsi battaglia per 10K garantiti e la vittoria è andata a ClipperMania che ha incassato €2.552 dopo un deal con quartuno all quale vanno €2.118. Completa il podio tostovip, regular di questa pokerroom, e in 6° posizione ritroviamo un altro nome noto che spesso fa capolino nei tornei principali di 888, Raffaele "raffa_N5" Francese.

Colpo Grosso Lunedì €10.000

Buy-in: €109

Entries: 73

Montepremi: €10.000,00

1- ClipperMania

2- quartuno

3- tostovip

4- G.Mcheff94

5- D3stroj

6- raffa_N5

7- 7_seven_7

8- Lorenzg14

9- 6Lalor8

Chiudiamo col The Gladiator, il torneo del lunedì sera di Partypoker da €2,000 garantiti, che diventano €2.475 grazie ai 55 iscritti per un buy-in da €50. La vittoria è andata a t0mmy egan davanti a Renegade66.

The Gladiator €2.000

Buy-in: €50

Entries: 55

Montepremi: €2.475,00

1- t0mmy egan

2- Renegade66

3- andridege66

4- Demi Dumont

5- gianLujuve1997

6- Aureolo-Tex

7- Mr.Mushroom

8- Prema55

9- YouHaveNoEsca88