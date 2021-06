Andiamo a vedere i risultati dei tornei di poker online più importanti del martedì su Pokerstars, iniziando ovviamente dal torneo più ricco, il Night On Stars vinto da Alessandro “Deneb93” Pichierri.

Apriamo come sempre con una menzione veloce al torneo più "piccolo" che apre la giornata, il Morning on Stars dove contiamo 220 iscritti e un prizepool che anche oggi non scavalca i 3K garantiti. La vittoria va a CryZyrC su piripi999 e JF1987.

Passiamo al Afternoon on Stars dove invece gli iscritti sono 175 per €7.875 di montepremi e una prima moneta da €1.585 che finisce piena, senza deal, nelle tasche di AleSpawnZeD mentre per il runner up xalfredox81 ci sono €1.203. Completa il podio Clemenz85. Ancora un final table a questo torneo per Alessandro “aleorsi98” Orsi al 7° posto.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 175

Montepremi: €7.875,00

1- AleSpawnZeD

2- xalfredox81

3- Clemenz85

4- ILL3S

5- polpettabear

6- tabbri75

7- aleorsi98

8- xRealxPokerx

9- saltbaked

Abbssato a 25K il garantito del Night on Stars che rimane comunque il torneo quotidiano di riferimento e più ricco in Italia, e ieri a vincerlo su 208 iscritti è stato il regular Alessandro “Deneb93” Pichierri che ha avuto la meglio su ELVISn1. Al primo classificato vanno €4.889 mentre il runner up ne incassa €3.616. Completa il podio CapoDeiCani per €2.675 che si mette alle spalle un trio di nickname noti: Chateaux87, gerryilprinc e Eka2811.

Night on Stars €25.000

Buy-in: €100

Entries: 208

Montepremi: €25.000,00

1- Deneb93

2- ELVISn1

3- CapoDeiCani

4- Chateaux87

5- gerryilprinc

6- Eka2811

7- sigarotto

8- spillo68

9- MeLLowYeLL0w

Chiudiamo come sempre col Need for Speed che richiama 93 giocatori ai tavoli per un montepremi da €8.370 e una prima moneta da €1.978 che finisce nelle tasche di Gio92210 dopo aver battuto sciuock che si fa bastare i €1.462 del secondo premio. Un altro final table per oisselino in 6° posizione.

Need For Speed €7.000

Buy-in: €100

Entries: 93

Montepremi: €8.370,00

1- Gio92210

2- sciuock

3- alenetani410

4- fashion82239

5- INFINITIRF

6- oisselino

7- okjhon90

8- song o re

9- veciobrogio