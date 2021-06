Si sono conclusi i tornei speciali High Roller di GGpoker per l'anniversario e il ricchissimo Super MILLION$ da 10K di buy-in, con ben 567 entries per un prizepool da $5,670,000, e infatti al vincitore judd trump è andata una prima moneta da $976,379.

E' judd trump a battere il field da 567 giocatori del GGPoker Super MILLION$ Anniversary e ad incassare la prima moneta da quasi 1 milione di dollari, $976,379 per la precisione. Il 3 volte campione alle recenti GGPoker Spring Festival, iniziava il final come 2° nel chipcount, mentre il nostro Enrico Camosci era tra i più corti. L'italiano ha comunque fatto un altra meraviglia andando a centrare un final table di questa importanza, e incassando $158,275.

Ad eliminare l'italiano è stato Carlos Villamarin. La mano incriminata vede Camosci andare all in da UTG con circa 10 big blinds con A-Q. Villamarin dal bottone chiama e domina con A-K. Nessun miracolo e l'italiano è fuori dai giochi. Subito dopo toccherà ad un altro pezzo da 90 arrendersi in 7° posizione, Wiktor Malinowski, che porta comunque a casa $205,258.

FINAL TABLE Super MILLION$

‘judd trump’ – $976,379

Joakim Andersson – $752,891

Carlos Villamarin – $447,672

Adrian Mateos – $447,672

Chris Frank – $345,202

Chris Puetz – $266,187

Wiktor Malinowski – $205,258

Enrico Camosci – $158,275

Thomas Muehloecker – $122,047

Guarda il video del Final Table: