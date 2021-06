Mercoledì sono stati ulteriormente abbassati i garantiti dei principali tornei quotidiani di poker online su Pokerstars, in vista della bella stagione, ma i grandi colpi non sono mancati, come quello del torneista più vincente del 2021, Matteo “sgrillex” Sarais, che ha vinto quello che rimane il torneo più ricco del giorno, il Night on Stars.

Pronti via col torneo mattutino da 3K garantiti, il Morning on Stars che ha registrato 197 entries e la vittoria è andata a peppines su Bastardo_MS. Completa il podio JF1897 che era arrivato 3° anche il giorno prima a questo stesso torneo. Ai piedi del podio c'è GeNNaRuleZ che ritroviamo al 2° posto anche del Daily Omania vinto da raffasaronno.

Passiamo al Afternoon On Stars da 178 giocatori che si sono dati battaglia per un prizepool da €8.010 e tutto si è concluso con un deal a due tra arcadio94 e okkoner94 che incassano lo stesso identico premio da €1.418. Completa il podio TheMajor11.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 179

Montepremi: €8.010,00

1- arcadio94

2- okkoner94

3- TheMajor11

4- massiminAllin

5- soldino2000

6- MauroClipper

7- Wolly94BS

8- T3roman92

9- phalanx96

Scende a 15K garantiti il Night On Stars che ieri ha richiamato solo 163 giocatori. Quasi un gioco da ragazzi per torneista online più vincente in Italia al momento nel 2021 (leggi qui), parliamo di Matteo “sgrillex” Sarais che ha incassato altri €3.030. Al 2° posto per €2.284 si ferma xRealPokerx, completa il podio Gigggi55 per €1.721.

Night on Stars €15.000

Buy-in: €100

Entries: 163

Montepremi: €15.000,00

1- sgrillex

2- xRealPokerx

3- Gigggi55

4- thomasmagu87

5- T4k3V3nG3r

6- bulldozer93

7- Tommy_<3_Grace

8- *F13RoM4N

9- PROmises1711

Chiudiamo col Need For Speed da 63 iscritti per €7.000 di prizepool garantito e la vittoria va a pedropablo89 che incassa €2.068 dopo essersi sbarazzato di transalp1000 al heads up finale. In 3° posizione c'è apoxiomenos davanti a INFINITIRF.

Need For Speed €7.000

Buy-in: €100

Entries: 63

Montepremi: €7.000,00

1- pedropablo89

2- transalp1000

3- apoxiomenos

4- INFINITIRF

5- Bestshowcz

6- grigolo65

7- KiroiSenko

8- car.germano

9- valerynik69