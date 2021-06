Vediamo i risultati dei tornei di poker online del giovedì, giornata in cui il Night on Stars diventa più ricco con la Super KO Edition vinto da blugabriel su Gibozza. Vittorie anche per MMAROMA al Need For Speed e di TurtleLothar al Afternoon on Stars.

Apriamo come sempre il nostro report dal Morning on Stars da 3K garantiti, con 212 iscritti. La vittoria è andata a cinerg989 dopo un deal con JapanCrushRuleZ e spiderjohn81. Sono in 43 a partecipare al Daily Omania e anche qui abbiamo un deal tra i primi 2, xxxJeSulsxxx e redbull9891.

Passiamo al Afternoon on Stars che con 178 iscritti ha superato il garantito con un prizepool da €8.010. La vittoria vale €1.612 e questa volta va senza nessun deal a TurtleLothar che batte stocazz16a al head up finale. Completa il podio andre863.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 178

Montepremi: €8.010,00

1- TurtleLothar

2- stocazz16a

3- andre863

4- dominatore85

5- AAikido

6- sram20

7- Er_Febio

8- ilpocho1985

9- blz2412

Passiamo al torneo più ricco di giornata, che al giovedì sale ulteriormente col garantito a 40K nella Super KO Edition. Parliamo ovviamente del Night On Stars al quale partecipano 183 giocatori per un monterei da €41.175. La vittoria se la merita blugabriel che incassa €3.251 e altre €4.173 in taglie. Il runner up è Gibozza al quale vanno €3.251 + €1.934 poi c'è bobofolle a completare il podio. Final table anche per Luca ‘steva10’ Stevanato al 9° posto.

Nigh on Stars Super KO Edition €40.000

Buy-in: €100

Entries: 183

Montepremi: €41.175,00

1- blugabriel

2- Gibozza

3- bobofolle

4- 24Didon02

5- Ninuzzu_78

6- laBoccadelVizio

7- hounritardo

8- giopennix

9- steva10

Chiudiamo col Need For Speed dove abbiamo 112 iscritti per €10.808 di Prize pool. La vittoria va ad MMAROMA per €2.329 di primo premio mentre per il runner up Perteca ci sono €1.724. Completa il podio redboss500. Tavolo finale anche per Nikol “barabbic” Babic, Gabriele ‘KingMavE911’ Re, Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani e SailonWave rispettivamente dal 6° al 9° posto.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 112

Montepremi: €10.808,00

1- MMAROMA

2- Perteca

3- redboss500

4- sicily105

5- Nappo260915

6- barabbic

7- KingMavE911

8- AA-GIANLU-AA

9- SailonWave