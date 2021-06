Cosa è successo nel weekend di tornei di poker online su Pokerstars? Grandi nomi vincenti, ad iniziare dal magico venerdì di Luca "losqualo63" Giovannone fino alla vittoria del High Roller domenicale da parte di Domenico ‘scellone9477’ Gala (in foto), passando per il successo di Andrea “Andreacigna” Pini al Night On Stars freezeout del sabato.

VENERDI. Al Afternoon on Stars abbiamo 177 iscritti e un prizepool da €7.965 diviso tra i primi 23 giocatori a premio. La vittoria è andata a OMGabbro che ha incassato €1.604 dopo aver battuto Luca "losqualo63" Giovannone al quale vanno €1.217. Final table per un altro giocatore che spesso riconosciamo in fondo a questo torneo, Alessandro “aleorsi98” Orsi al 9° posto.

Il Night On Stars vede invece 181 giocatori iscritti e uhm montepremi da €16.290. 31 i giocatori ITM e a vincere è Godggod98 che incassa €3.238 dopo aver battuto franco.mendace al quale vanno €2.398. Completa il podio Leynia davanti a jigen915 e al regular Michael ‘Kingkong1277’ Crisonà.

Chiudiamo col Need For Speed dove è ancora Luca "losqualo63" Giovannone protagonista. Questa volta non si accontenta di fare runner up ma va a vincere €1.924 battendo la concorrenza di 90 giocatori per un prizepool da €8.100. In 2° posizione ferrarino79, completa il podio vice_airlines. Immancabili oisellino e Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

SABATO. Al sabato iniziamo col Saturday Speedway da 57 iscritti e un montepremi di €5.130. La vittoria è andata a 77masterita che ha avuto la meglio su snagomio88 e solstizio2 a completare il podio. Al 5° posto riconosciamo anche anguso69.

Al Night On Stars Freezeout vittoria importante per Andrea “Andreacigna” Pini che ha incassato €3.030, anche se il torneo con 156 iscritti non ha superato il garantito da 15K. Il runner up è Don’tSayCall, completa il podio milleBOLLEblù.

Passiamo al Need For Speed che chiude il sabato con la vittoria da €2.068 di cerbokevin94 che è bravo ad avere la meglio sul field di 73 giocatori che non hanno generato un montepremi superiore al garantito da 7K. Al 2° posto si piazza AllaCass4 mentre a completare il podio c'è 9sblackpair davanti a ManInBlackk.

DOMENICA. La giornata inizia con l'Afternoon on Stars dove ritroviamo subito cerbokevin94, questa volta al 2° posto in un deal con CHIC644 e col vincitore, ReyelDinero2. A tutti e 3 vanno più di €1.200 (€1.353 per il vincitore).

Al Sunday Starter partecipano in 361 ma il garantito da 5K non viene superato. La vittoria va a coccodrillo5 davanti a panassi202 e 19JAHJJAH92. Al Sunday Omaha da 2K abbiamo invece la vittoria di hubner64 su interbacco81.

Buon riscontro al Sunday Warm Up che richiama 263 giocatori ai tavoli virtuali per un montepremi che arriva a €11.835. La vittoria se la merita unknown933 che incassa €2.152 battendo basilio910 e 9sblackpair.

Passiamo al Sunday Evening da 30K che invece non supera il garantito con 650 iscritti. La vittoria è andata al regular Biri07501 che ha incassato €5.206 dopo aver battuto mav1964 al quale vanno €3.777 mentre per jjalbert99 ci sono €2.741 a completare il podio dal quale sta giù majiko15.

Sunday Evening €30.000

Buy-in: €50

Entries: 650

Montepremi: €30.000,00

1- Biri07501

2- mav1964

3- jjalbert99

4- majiko15

5- LORPANICO

6- ianniatz

7- Champagnekino

8- AuroPokerTex

9- manu899

Al Sunday Special hanno partecipato in 839 con un garantito superato per un soffio con €75.510 di prizepool diviso tra 152 posti ITM. La bolla è già scoppiata da molto visto che al termine del day1 abbiamo 71 players left e al comando del chipcount c'è un giocatore molto noto, Fabio ‘backdoorAK’ Peluso, e alle sue spalle laBoccadelVizio. Oggi vi segnaliamo anche l'ultimo nel chipcount, Giuseppe ‘peppruocc’ Ruocco che dovrà fare una grande rimonta con le sue 25 mila chips (il chipleader è quasi a 400 mila).

Sunday Special €75.000

Buy-in: €100

Entries: 839

Montepremi: €75.510,00

TOP CHIPCOUNT

1- backdoorAK 389K

2- laBoccadelVizio 363K

3- pescatorenano 299K

4- ianna2908 254K

5- Gnep 239K

6- Maravilla011 231K

7- pingone80 210K

8- acquasanta79 209K

9- nanairo3 183K

Spettacolo anche al Sunday High Roller da 30K garantiti, con 111 giocatori a darsi battaglia, e alla fine la vittoria da €6.870 è andata a Domenico ‘scellone9477’ Gala che ha avuto la meglio di UollaCarry al quale vanno comunque €5.171. Completa il podio JD.89K per €3.892. Come al solito questo torneo regala tanto spettacolo e un final table pieno di regular e nomi conosciuti.

Sunday High Roller €30.000

Buy-in: €250

Entries: 111

Montepremi: €30.000,00

1- scellone9477

2- UollaCarry

3- JD.89K

4- ViFaccioNeti

5- AA-GIANLU-AA

6- majiko15

7- LAFAL10

8- VituzRed

9. A.Cenciarini

Altri €7.500 in palio al Sunday 6-Max dove troviamo CINZIAVINCENZO a vincere per €1.440, battendo la concorrenza di 166 giocatori. L'ultimo ad arrendersi è MoChuisle7, completa il podio Riccardo 'CrazyRich85' Basso che si lascia alle spalle Matteo “sgrillex” Sarais. Da segnalare un altro final table di 9sblackpair infuocato in questo fine settimana.

Al Sunday Supersonic abbiamo 639 iscritti per un prizepool da €11.502. Tutto termina con un deal a quattro. La vittoria nominale va a Caame davanti a 373Darietto, turbine88 e aramis198335. Tutti incassano lo stesso premio di €1.384.

Chiudiamo come al solito col Need For Speed domenicale che torna a 10K garantiti che però non vengono superati dai 106 iscritti. La vittoria da €2.311 va a Jaloseis che ha avuto la meglio di Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che si accontenta di €1.710 di premio. Completa il podio om.sht che incassa €1.266.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 106

Montepremi: €10.000,00

1- Jaloseis

2- Il-Giuglia

3- om.sht

4- 65sandokan

5- habana1984

6- delfo182

7- KingMAvE911

8- marcosao84

9- pakooo758