I risultati dei domenicali già conclusi su 888poker e Partypoker con le vittorie di G.M.cheff94 e BabyQueen, ma si devono completare anche i tornei di iPoker e People's Poker, come sempre divisi su due giorni. Al Explosive Sunday abbiamo M3tT0R3St0 come chipleader mentre al Super Sunday c'è vitosiero00 davanti a tutti.

Apriamo come nostro solito col Explosive Sunday di iPoker (SNAI e SISAL). Registrazioni tardive aperte anche oggi, quindi non possiamo ancora tirare le somme degli iscritti (al momento 412). Al termine del day1 abbiamo 129 player left e il migliore del chipcount è M3tT0R3St0 davanti a RiTar4T0. Da segnalare lp1010 che riparte dal 5° posto e che spesso citiamo nei nostri report su questo torneo che ha anche vinto a inizio mese.

Explosive Sunday €40.000

Buy-in: €100

Entries: 412

Montepremi: €40.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- M3tT0R3St0 254K

2- RiTar4T0 201K

3- Tutankami 100K

4- bustocodici 178K

5- lp1010 164K

6- IsontoEliq 162K

7- panaraise98 151K

8- fairy84 147K

9- grayskull87

Passiamo a People’s Poker (Betaland) dove si è svolto il day1 del Super Sunday da 150 iscritti. In 23 andranno a premio ma la bolla non è ancora scoppiata visto che abbiamo 53 player left comandati da vitosiero00, chipleader davanti a SanGennaro22 e a MEMME. Si gioca a per una prima moneta da €3.429. Al 6° posto riconosciamo CapoDeiCani.

Super Sunday €15.000

Buy-in: €100

Entries: 150

Montepremi: €15.000,00

TOP CHIPCOUNT

1- vitosiero00 191K

2- SanGennaro22 176K

3- MEMME 174K

4- polifemo_2020 174K

5- Folle94 162K

6- CapoDeiCani 150K

7- thearka80 131K

8- andreadaniela 116K

9- massidel9 108K

Passiamo ai tornei già conclusi, come il domenicale di 888, il Colpo Grosso Sunday che richiama 174 giocatori che superano il garantito da 20K, portando il prizepool a €22.500. A premio ci vanno in 30, il migliore di loro è G.M.cheff94 al quale vanno €5.045. Il runner up è prinela che si merita €3.600 e sul podio c'è anche picciurro14. Piazzamento in 8° posizione anche per Alice “Favolosa88” Sicconi.

Colpo Grosso Sunday €20.000

Buy-in: €109

Entries: 174

Montepremi: €22.500,00

1- G.M.cheff94

2- prinela

3- picciurro14

4- Yojimbo176

5- fabiodelbono

6- SleepN44

7- umbertofet96

8- Favolosa88

9- Pescepalla81

Chiudiamo col The Master di partypoker che con 60 iscritti arriva a €5.400 di montepremi. La vittoria va a BabyQueen davanti ad una serie di nickname che riconosciamo, ad iniziare da Fantastik5 e Nuzzieddu474 entrambi sul podio.

The Master €4.000

Buy-in: €100

Entries: 60

Montepremi: €5.400,00

1- BabyQueen

2- Fantastik5

3- Nuzzieddu474

4- Yowatchmewin8

5- gargamella2211

6- italian4bet

7- yungpisell1

8- Giocoaperdere

9- Unwelcome55