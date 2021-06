Iniziano le Summer Freeze su Pokerstars, ma dobbiamo andare a vedere anche l'epilogo del Sunday Special vinto da Maravilla011 e gli altri tornei standard come il Night on Stars vinto da LeccamiIlMerlo.

Iniziamo come sempre dal torneo più ricco ancora da concludere, il Sunday Special che riprendeva con 71 players left. Alla fine abbiamo un deal a tre giocatori, con vittoria di Maravilla011 che incassa €10.132 dopo aver battuto Fabio ‘backdoorAK’ Peluso che aveva chiuso il day1 al comando del chipcount, e che come runner up incassa €9.231. Completa il podio onlyruss per €7.442.

Sunday Special €75.000

Buy-in: €100

Entries: 839

Montepremi: €75.510,00

1- Maravilla011

2- backdoorAK

3- onlyruss

4- stress830

5- maxy18.F.

6- cladigia

7- ianna1908

8- lucaiceshark

9- csivico

Alla mattina il Morning on Stars non si schioda dai 3K garantiti nemmeno oggi con 182 iscritti. La vittoria va a soldino2000 su facilemitch e mere91_call. Al Daily Omania abbiamo invece 46 entries e la vittoria va a xxxJeSulsxxx su okkoner94 e 194619.

Anche l'Afternoon on Stars non va oltre i 7.5K garantiti con 145 iscritti, 20 di loro a premio. Il migliore è Vladharkon che incassa €1.338 dopo un deal con mete91_call (€1.151) che si era piazzato sul podio anche alla mattina, e con johnboypiai (€1.135).

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 145

Montepremi: €7.500,00

1- Vladharkon

2- mete91_call

3- johnboypiai

4- xerin95

5- Leonesa61

6- theboss19902

7- nicecall565

8- DEMONN7777

9- zarate1984

Passiamo al Night on Stars da 30K garantiti, ma in questo caso i 367 iscritti permettono di raggiungere in montepremi di €33.030, con una prima moneta da €6.035 che finisce nelle tasche di LeccamiIlMerlo che batte sapy000 e cama777. Ai margini del podio abbiamo gabrielepat davanti ai regular CapoDeiCani e JD.89K.

Nigh on Stars €30.000

Buy-in: €100

Entries: 367

Montepremi: €33.030,00

1- LeccamiIlMerlo

2- sapy000

3- cama777

4- gabrielepat

5- CapoDeiCani

6- JD.89K

7- vitainsalita

8- bobofolle

9- pertugio7

Chiudiamo col Need For Speed da 95 iscritti e 10K in palio. La prima moneta vale €2.374 e va a Elreal89 che torna a battere un colpo vincente e che dal mese di maggio è tornato alla ribalta con molti risultati positivi. Il runner up è coordfel davanti a MARFUS.XII a completare il podio davanti ai regular SailonWave e IMuCkTheNut.

Need For Speed €10.000

Buy-in: €100

Entries: 95

Montepremi: €10.000,00

1- Elreal89

2- coordfel

3- MARFUS.XII

4- SailonWave

5- IMuCkTheNut

6- delfo182

7- spera91

8- Andreacigna

9- DANY_MAS90

Ieri c'è stata anche la prima giornata degli eventi Summer Freeze, e in tutto si sono giocati i primi 5 tornei. All'Evento #1 Freezeout Summer Breeze abbiamo 603 iscritti che hanno pagato il buy-in di €30 producendo un prizepool da €16.281. La vittoria è andata ad un nickname noto, quello di Pjro666 al quale sono andati €2.727 di premio dopo aver battuto un caldissimo Domenico ‘scellone9477’ Gala che giusto domenica vinceva l'High Roller, e al lunedì fa questo runner up che gli vale altri €1.979. Al tavolo finale riconosciamo anche Alessandro "Cicciowinner1" De Leo in 5° posizione.

Summer Freeze #01 Summer Breeze €15.000

Buy-in: €30

Entries: 603

Montepremi: €16.281,00

1- Pjro666

2- scellone9477

3- Nide26

4- giorgignos

5- Cicciowinner1

6- Zibbibboshock98

7- ginopaolo666

8- OTG5/1

9- angiu95

Super di poco il garantito da 5K anche l'Evento #2, il Lucky Shot, il torneo più popolare da €5 di Buy-in vinto da GhiniPoje che incassa €809 battendo Illusion913 e occhiello. Passiamo direttamente all'Evento #3, il SummmerTime PKO, torneo a taglie che vede primeggiare Werter17 per un premio di €1.942 + €2.493 mentre per il secondo classificato, cesco0402, ci sono €1.942 + €229. Da segnalare molti nickname noti già dal 3° posto di s3rchioMarquina e di Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani dietro di lui. In 6° posizione riconosciamo Alessandro “Ale.KJ24” Meloni.

Summer Freeze #03 SummmerTime PKO €25.000

Buy-in: €50

Entries: 526

Montepremi: €25.000,00

1- Werter17

2- cesco0402

3- s3rchioMarquina

4- AA-GIANLU-AA

5- SUPERCAMOZ

6- Ale.KJ24

7- misterbet700

8- ruscyu

9- GiorgioMarco

Pioggia di iscritti (1.064) all'Evento #4, il Summer Rush, ma il garantito da 10K non viene superato. Anche qui torneo con taglie e la vittoria va a CibabadiboO su Sisco404 e DBP1102. Passando all'evento #5, il Summery Night 6-max, troviamo un nickname noto davanti a tutti. E' TopDogg2.0 a mettere in fila un field da 511 giocatori e a meritarsi la prima moneta da €1.682, con Michele.a84 al 2° posto per €1.171. Completa il podio gelbi92. Da segnalare il 9° posto di GiorgioMarco che sembra abbonato a questa posizione visto che aveva fatto 9° anche all'evento #3.

Summer Freeze #05 Summery Night 6-max €10.000

Buy-in: €20

Entries: 511

Montepremi: €10.000,00

1- TopDogg2.0

2- Michele.a84

3- gelbi92

4- save_922

5- E.Sotgiu

6- pseudorandom0

7- youknowit97

8- Cerry79

9- GiorgioMarco