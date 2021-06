Vediamo i risultati dei principali tornei sulle poker room italiane, iniziando dai 3 eventi domenicali che si dovevano ancora concludere con i rispettivi day2, ma anche i tornei del lunedì su 888 e Partypoker.

Al Explosive Sunday di iPoker (SNAI, SISAL) alla fine sono 444 gli iscritti con 63 giocatori a premio, e la vittoria va a IamYourEnd che incassa 7.210 euro mettendosi alle spalle elycrypatatotoky, runner up che in tutto incassa circa €4.500.

Explosive Sunday €40.000

Buy-in: €100

Entries: 444

Montepremi: €40.000,00

1- IamYourEnd

2- elycrypatatotoky

3- keyser5023

4- IsontoEliq

5- unpollooo

6- ceka86

7- ConteMaz

8- 1mAAluck

9- Patata36

Si doveva concludere anche il Super Sunday di People's Poker (BETALAND) dove si riprendeva con 53 players left ma solo 23 a premio. Il migliore è stato thearka80 che si è portato a casa €3.429 di premio dopo aver battuto pulinetta che ne incassa €2.448. Sul podio anche babacloanzza. Tornando al vincitore, non è la prima volta che citiamo il suo nome nei nostri report.

Super Sunday €15.000

Buy-in: €100

Entries: 150

Montepremi: €15.000,00

1- thearka80

2- pulinetta

3- babacloanzza

4- gigimarzian95

5- ivamust

6- batman2110

7- polifemo_2020

8- 2257684

9- BIONDIN

Day 2 anche per il 20.000€ GTD FINALE di Lottomatica che ha richiamato in tutto 215 giocatori. Il migliore è stato gluttony94, ed è a lui che va la prima moneta da €3.800 mentre per MassMarz in 2° posizione ci sono €3.070. Completa il podio galdix99 al quale vanno €2.280.

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 215

Montepremi: €20.000,00

1- gluttony94

2- MassMarz

3- galdix99

4- dannato99

5- alescava

6- Menchi99

7- slowmo69

8- melozza19

9- Cecelli

Vediamo anche i tornei del lunedì iniziando dal Colpo Grosso di 888poker da 10K garantiti, un prizepool portato a €11.600 grazie a 77 iscritti e il migliore di loro è stato Misterkk16 che ha incassato €2.797 dopo il deal con sparisci al quale vanno €2.486.

Colpo Grosso €10.000

Buy-in: €109

Entries: 77

Montepremi: €10.000,00

1- Misterkk16

2- sparisci

3- capcin61

4- Gabrielmatti

5- 6Lalor8

6- FedecK

7- 38461419282

8- Grandeverdo

9- 22starlord22

Chiudiamo col The Gladiator di Partypoker al quale hanno partecipato in 39 giocatori. La vittoria è andata a YouHaveNoEsca88 che si era già piazzato qualche giorno fa. Al 2° posto c'è k1ller, poi yungpisell1 completa il podio per un altro piazzamento dopo il 7° posto del giorno prima al domenicale di Party, il The Master.

The Gladiator €1.500

Buy-in: €50

Entries: 39

Montepremi: €1.755,00

1- YouHaveNoEsca88

2- k1ller

3- yungpisell1

4- vendettaa96ca

5- MarioBon665