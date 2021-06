Pochi ma buoni si potrebbe dire per riassumere il field da 39 giocatori che hanno pagato i $5,250 di buy-in e che si sono dati battaglia al Sunday High Rollers Special. Tra di loro anche Dario Sammartino, ma la vittoria è andata a Isaac Haxton.

Andiamo a vedere i risultati dei tornei di poker online in giro per il mondo sulle room dot com, e iniziamo da GGpoker che continua le celebrazioni per il primo anniversario e aveva in programma il $5,250 Sunday High Rollers Special questo fine settimana. Hanno partecipato in pochi, solo 39, ma che field! Tra loro anche Dario Sammartino che questa volta non riesce nell'impresa ed esce di scena lontano dai premi (4 ITM in tutto), così come Daniel Dvoress e Niklas Astedt mentre l'uomo bolla è il brasiliano Pedro Garagnani.

Il primo eliminato è stato Adrian Mateos che ha comunque incassato $23,136. Dopo di lui sale sul gradino basso del podio RaiseUpBlind al quale vanno $30,853, dopodiché deal una volta arrivati al testa a testa finale, vinto da Isaac Haxton che incassa $47,299, qualcosa in meno dell'immancabile Michael Addamo.

$5,250 Sunday High Rollers Special

1 Isaac Haxton Canada $47,299*

2 Michael Addamo Canada $48,709*

3 RaiseUpBlind Canada $30,853

4 Adrian Mateos Mexico $23,136

Sempre su GGpoker si è giocato anche il $1,050 GGMasters High Roller, e qui gli iscritti sono stati 889 per una ricca prima moneta da $140,355 che finisce nelle tasche del canadese rimony che batte ImS0Lucky, runner up che si accontenta di $106,474.

$1,050 GGMasters High Roller

1 rimony Canada $140,355

2 ImS0Lucky Russia $106,474

3 Georgij "fckgenius" Zaripov Austria $80,771

4 Robert Lipkin Costa Rica $61,273

5 TugaStallion Turkey $46,482

6 luka magic 77 Mexico $35,261

7 thesweetlife Slovenia $26,749

8 Dripbayless Ireland $20,292

9 Alessandro "MonkeyD93" Pichierri Turkey $15,393

Grande azione anche nel weekend su Pokerstars con il $1,050 Sunday High Roller a farla da padrone. 191 iscritti, 23 ITM, e vittoria per il solito Adrian "Amadi_017" Mateos che incassa altri $37,890, dopo aver avuto la meglio di Patrick "JaegsPL" Lauber che si consola con $29,274.

$1,050 Sunday High Roller 8-Max

1 Adrian "Amadi_017" Mateos United Kingdom $37,890

2 Patrick "JaegsPL" Lauber United Kingdom $29,274

3 dulek_jason Poland $22,618

4 Pizza@Pastaaaaa Germany $17,475

5 Grozzorg Austria $13,501

6 Preben "prebz" Stokkan United Kingdom $10,431

7 Andrey "ThePateychuk" Pateychuk Belarus $8,059

8 Peter "Belabacsi" Traply Hungary $6,226

Un nome importante lo ritroviamo anche come vincitore del $1,050 Sunday Cooldown, e parliamo di Niklas "Lena900" Astedt che ha avuto la meglio su un field un pò più leggero da 71 players, e ha incassato la prima moneta da $20,212 (comprese le taglie). Il runner up è Thomas "WushuTM" Muehloecker.

$1,050 Sunday Cooldown 8-Max Turbo PKO

1 Niklas "Lena900" Astedt Sweden $20,212

2 Thomas "WushuTM" Muehloecker Austria $10,064

3 Rodrigo "SELOUAN1991" Selouan Brazil $9,463

4 Pimms Netherlands $5,074

5 hello_totti Russia $3,010

6 WhatifGod Sweden $3,565

7 davideriksso Sweden $3,312

8 Amadeus7777 Austria $2,013