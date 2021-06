Il GGPoker Super MILLION$ in un solo anno si è attestato come il torneo di poker online più ricco e importante al mondo. Andiamo a vedere le statistiche più curiose di questo evento, da chi ha vinto più soldi, a chi ha fatto il maggior numero di piazzamenti ITM, chi va al final table con una percentuale vicina al 30% e anche chi li ha giocati tutti e 52.

Iniziamo dicendo quanti soldi hanno raccolto in prizepool i primi 52 eventi del GGPoker Super MILLION$, e la cifra è straordinaria: $146,926,200, praticamente una media superiore ai 2.8 milioni di dollari in palio ogni torneo!

Lucas Greenwood ha vinto il primo Super MILLION$ del 6 giugno 2020, bissando poi nell'agosto del 2020 con un altro successo anche se il giocatore più vincente è Michael Addamo con 3 vittorie. L'australiano ha giocato 51 eventi su 52 finendo ITM altre 12 volte, con 7 final tale. Solo con questo torneo Addamo ha incassato $2,293,948 di vincite.

La singola vittoria più ricca va però a Joakim Andersson che a metà aprile 2021 vinse un Super MILLION$ da $1,537,605, frantumando il record che aveva stabilito appena una settimana prima Niklas Astedt che aveva vinto $1,095,740 in un colpo solo. Questi sono anche i due giocatori che hanno vinto di più nella storia di questo torneo, $3,837,770 totali per Andersson e $3,381,051 per Astedt. Vediamo la top-10 ma fa comunque impressione vedere ben 37 diversi giocatori aver incassato almeno 1 milione in vincite con questo torneo.

TOP-10 MAGGIORI VINCITORI

1 Joakim Andersson $3,837,770.27

2 Niklas Astedt $3,381,051.95

3 Michael Addamo $2,293,948.94

4 Bruno Volkmann $2,182,850.76

5 David Yan $1,849,038.62

6 Connor Drinan $1,816,456.79

7 Adrian Mateos $1,776,455.51

8 Artur Martirosian $1,750,138.17

9 Joao Vieira $1,657,988.11

10 Alexandros Kolonias $1,610,645.91

Niklas Astedt ha altri due incredibili record, quello del maggior numero di piazzamenti a premio (22) e anche di maggior numero di final table, ben 12. Spetta però a Joakim Andersson il record di costanza in base agli eventi giocati visto che risulta un 55% di Super MILLION$ chiusi a premio. La percentuale migliore di final table va però a Chris Fitzgerald tra chi ha giocato almeno 10 eventi. Fitzgerald ne ha giocati 11, in 6 è andato a premio e in 3 occasioni ha fatto il tavolo finale, ovvero nel 27% dei casi è andato al final table. Chiudiamo con una curiosità, mister Super MILLION$ è Artur Martirosian che non ha problemi di bankroll visto che non si è perso nemmeno un evento e ha giocato tutti e 52 i Super MILLION$.