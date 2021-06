Vediamo i risultati dei principali tornei di poker online andati in scena martedì 22 giugno su Pokerstars dove continuano le Summer Freeze dove ieri sono arrivate le vittorie note di dallealdealer95, mahlzeitinLA e RaydenArtist che sfiora la doppietta. Al NoS la spunta Luca 'lucaseba89' Sebastiani su un final table pieno zeppo di regular.

Continuano le Summer Freeze ma apriamo come sempre con i tornei canonici andati in scena il 22 giugno e iniziamo dalla mattina del Morning on Stars da 191 iscritti (anche oggi non si supera il garantito da 3K) e vittoria per pbissi su fabryXXio. Completa il podio UNLV Poker. In top-10 fa capolino dalla mattina anche Luca "losqualo63" Giovannone.

Passiamo al Afternoon on Stars con 169 iscritti a darsi battaglia per un montepremi da €7.605 e la vittoria è andata a carlesio23 che ha incassato €1.513. Bella prova anche per mazziskin che chiude come runner up per €1.161, completa il podio EasyWhitDuces.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 169

Montepremi: €7.605,00

1- carlesio23

2- mazziskin

3- EasyWhitDuces

4- GATOLONE

5- Anubis8421

6- TodoEnLaCara

7- Resilience99

8- pastaEerba

9- Sardo1110

Sono 214 gli iscritti al Night on Stars che mette in palio 20K divisi tra 35 ITM. Il migliore è Luca 'lucaseba89' Sebastiani che incassa €3.911 dopo aver battuto jjalbert99 e 4d3s. Appena giù dal podio ritroviamo Gabriele ‘KingMavE911’ Re, Giuseppe “peppruocc” Ruocco e onlyruss protagonista anche al Sunday Special di ieri.

Nigh on Stars €20.000

Buy-in: €100

Entries: 214

Montepremi: €20.000,00

1- lucaseba89

2- jjalbert99

3- 4d3s

4- KingMavE911

5- peppruocc

6- onlyruss

7- Dr.green87

8- fedking92

9- iMuCkTheNut

E' edofatto a mettere in fila il field di 79 giocatori che hanno partecipato al Need For Speed con in palio €7.110. La prima moneta vale €1.730 mentre al runner up blugabriel vanno €1.292. Completa il podio ciotolina548.

Need For Speed €7.000

Buy-in: €100

Entries: 79

Montepremi: €7.110,00

1- edofatto

2- blugabriel

3- ciotolina548

4- sapy000

5- Vop4

6- redboss500

7- AA-GIANLU-AA

8- oisselino

9- mrlondon75

Chiudiamo con i tornei Summer Freeze riprendendo dal Evento #6, il 6-Max PKO, primo torneo del martedì con 559 iscritti e €15.093 di montepremi spartiti tra 101 posti pagati. La vittoria è andata a M3t3or1T3 che ha incassato €1.075 di prima moneta e altre €1.199 in taglie dopo aver battuto 23rullo al heads up finale. Completa il podio Spl1tPot95, 5° piazza per 94pazzini94.

Summer Freeze #06 6-Max PKO €15.000

Buy-in: €30

Entries: 559

Montepremi: €15.093,00

1- M3t3or1T3

2- 23rullo

3- Spl1tPot95

4- Sverginetor

5- 94pazzini94

6- Turko_Pako

7- CobyDinho

8- Nitr07

9- 94elcasanova

C'erano €5.000 in palio anche all'Evento #7, il Lucky Shot, con 1037 partecipanti. Il migliore è stato RaydenArtist dopo un mega deal a 6 con GameBoy_Sal, buscaboss, pakyg89, CeRqUaNuTs e NikoSpades.

Il Summer Freeze più ricco di giornata era l'Evento #8, il SummerTime Freezeout PKO da 25K, garantito che non viene superato dai 425 iscritti. La vittoria va a dallealdealer95 che incassa €2.117 + €2.169 di taglie dopo aver superato 17SP17 e piccolofolletto con cui il regular aveva fatto un deal. Rimaste escluso dall'accordo *F13RoM4n che chiude davanti a Resilience99 che aveva fatto tavolo finale anche al pomeriggio.

Summer Freeze #08 SummerTime Freezeout PKO €25.000

Buy-in: €50

Entries: 425

Montepremi: €25.000,00

1- dallealdealer95

2- 17SP17

3- piccolofolletto

4- *F13RoM4n

5- Resilience99

6- alabardus

7- UnwelcomE5

8- thebest1987

9- diehard74

All'Evento #9 UltraDeep Turbo abbiamo 844 iscritti che hanno pagato il buy-in da €10 ma non hanno superato il garantito da 10K. Il migliore è stato YouHaveNoEscape che si merita la prima moneta di €1.582 mentre il runner up muffetta2 si accontenta di €1.087.

Summer Freeze #09 UltraDeep Turbo €10.000

Buy-in: €10

Entries: 844

Montepremi: €10.000,00

1- YouHaveNoEscape

2- muffetta2

3- soldier..AA79

4- luiskunk

5- Cuochino01

6- franzAA87

7- dg10397

8- patgall75

9- suond89

Chiudiamo con l'Evento #10, il Freezeout Under the Stars con 600 iscritti e €10.800 in palio per 107 giocatori ITM. Il migliore anche in questo caso è stato un regular mahlzeitinLA che incassa €781+€1.237 dopo aver battuto RaydenArtist che sfiora una grande doppietta. Tavolo finale anche per Mauro “Romauro96” Alessi.

Summer Freeze #10 Freezeout Under the Stars €10.000

Buy-in: €20

Entries: 600

Montepremi: €10.800,00

1- mahlzeitinLA

2- RaydenArtist

3- ilgrandedanton

4- Giuze13

5- mummywolf

6- try2bluffm3noow

7- Romauro96

8- RaptorTrex

9- pokermania1234