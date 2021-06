Vediamo i risultati di mercoledì su Pokerstars dove il torneo più ricco, il NoS, è andato a Fabrizio 'PR0PRI0LUI' Billi. Vittorie anche per l'immancabile KiroiSenko e per malissa che prima vince l'Afternoon on Stars poi sfiora il bis alle Summer Freeze dove vanno forte Carlos0174 e UnwelcomE5.

Iniziamo come sempre dalla mattina col Morning on Stars che rimane inchiodato ai 3K garantiti con 189 iscritti e 35 posizioni a premio. Il migliore è Almeg2020 che ha avuto la meglio su Pierpath e WISDOM_OF. Il migliore dei 36 giocatori che si sono sfidati al Daily Omania è stato invece badly14 con STARminetor runner up e Selvatica a completare il podio.

Passiamo al Afternoon on Stars con 184 iscritti che si sono dati battaglia per un montepremi da €8.280. Il migliore è stato malissa2000 che incassa la prima moneta da €1.643 dopo aver battuto Michael ‘Sardo1110’ Ibba al quale vanno €1.219, completa il podio TALISMANO_90.

Afternoon on Stars €7.500

Buy-in: €50

Entries: 184

Montepremi: €8.280,00

1- malissa2000

2- Sardo1110

3- TALISMANO_90

4- 19JHAJHA92

5- FLASH2010713

6- Dresss23

7- xerin95

8- MyT1m3isNow

9- Er_Febio

Passiamo al piatto forte, il Night on Stars che racimola €16.920 di prizepool grazie a 188 iscritti, 31 di loro finiranno ITM e il migliore è Fabrizio 'PR0PRI0LUI' Billi che incassa €3.363 mentre al 2° posto abbiamo AllaCass4, completa il podio thebest1987. In 4° posizione riconosciamo anche Luca “delfo182” Delfino.

Nigh on Stars €15.000

Buy-in: €100

Entries: 188

Montepremi: €16.920,00

1- PR0PRI0LUI

2- AllaCass4

3- thebest1987

4- delfo182

5- 97frankie

6- Ov3rthinking

7- jmattia10

8- dax_the_law

9- dark side798

Al Need For Speed 82 iscritti e €7.380 di Prize pool. La vittoria va a KiroiSenko che in questo torneo praticamente da capolino un giorno sì e l'altro pure. In 2° posizione malissa2000 chiude una giornata che si era aperta con la vittoria del pomeriggio, e incassa altri €1.341. Completa il podio GeNNaRuleZ.

Need For Speed €7.000

Buy-in: €100

Entries: 82

Montepremi: €7.380,00

1- KiroiSenko

2- malissa2000

3- GeNNaRuleZ

4- TheL0ser

5- unipol88

6- pinkporcel

7- ViFaccioNeri

8- INFINITIRF

9- Kingking1277

Sono continuati anche i tornei Summer Freeze e riprendiamo dall'evento #11, il Summer Breeze che ha richiamato 459 giocatori ai tavoli per 15K garantiti e una prima moneta da €2.538 che finisce nelle tasche del regular UnwelcomE5 che ha battuto SonnyNT al quale vanno €1.844. Tavolo finale anche per Mario “coinflip21” Carrascon.

Summer Freeze #11 Summer Breeze €15.000

Buy-in: €30

Entries: 459

Montepremi: €15.000,00

1- UnwelcomE5

2- SonnyNT

3- bulldozer93

4- 564tyrfed

5- ILTELLURICO

6- 23Didon02

7- ElSamsy95

8- coinflip21

9- marvizzo58

All'Evento #12, il Lucky Shot, abbiamo altri 952 iscritti che hanno pagato il buy-in più popolare da €5, dandosi battaglia per un garantito da 5K. La vittoria è andata a dexxx23 su TheBornStar e 1phoenix2.

Passiamo all'Evento #13, il Summer Time PKO, il torneo Summer Freeze già ricco di giornata con 25K in palio che anche in questo caso non vengono superati dai 417 iscritti. Il migliore tra tutti è stato Carlos0174 che oltre alla prima moneta da €2.348 ha incassato altri €1.927 battendo edofatto che incassa poco più di €3.000 in totale e si conferma in un grande momento visto che il giorno prima aveva vinto il Need For Speed. Ottimo rendimento anche per UnwelcomE5 che ritroviamo al 5° posto anche in questo evento e poco più indietro riconosciamo anche il regular ThE_LeGgEnD_X.

Summer Freeze #13 Summer Time PKO €25.000

Buy-in: €50

Entries: 417

Montepremi: €25.000,00

1- Carlos0174

2- edofatto

3- FromG0D96

4- KILLUCK

5- UnwelcomE5

6- petek73

7- ThE_LeGgEnD_X

8- Dr.green87

9- stammchinevuai

All'Evento #14, l'Ultra Deep Turbo, abbiamo 909 iscritti ma anche in questo caso il garantito da 10K non viene superato. La vittoria è si ARNP1929 su MattyOnAir e carmando10.

Chiudiamo con l'evento #15, il Summer Night da 10K che viene giocato da 515 players. Il migliore che si aggiudica la prima moneta piena da €1.680 senza deal è biz2412 che al head up finale batte album resinoso. Completa il podio danieledefeo.