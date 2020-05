Italiani on fire nei grandi eventi online del ".com". Davvero straordinario Mustapha Kanit che si è preso l'8 Max High Roller delle SCOOP. Super risultato anche per Gianluca Escobar, primo nell'Evento #12 del WPT Turbo Bounty.

Partiamo dal solito grandissimo Mustapha Kanit che, dopo aver vinto quasi 700.000 dollari nelle settimane scorse grazie ai successi nel Poker Master e nel Bounty Builder, si è aggiudicato anche i 271.790 dollari messi in palio nell'Evento #24 dello SCOOP, il No Limit Hold'em 8 Max High Roller da ben 10.300 dollari di buy in (124 entries per 1.240.000 dollari di montepremi totale).



Il fuoriclasse azzurro si è confermato in grandissima forza superando un field pieno zeppo di regular soprattutto grazie a un Final Day giocato in modo sublime. L'ultimo ad arrendersi è stato il russo Sergei 'Futti18' Koliakov che si è comunque aggiudicato un premio da 210.581 dollari. Poco prima sempre Musta, che ricordiamo gioca con il nick 'lasagnaaammm', aveva fatto fuori l'inglese Luke 'Bit2Easy' Reeves ($163.156).



E passiamo alla vittoria, meno clamorosa ma comunque importante, conquistata da Gianluca Escobar nell'Evento #12, da 530 dollari di buy in (411 entries), del WPT Turbo Bounty. Il player napoletano ha battuto in heads il compagno di deal Robert Kacinski ($18.992) e ha incassato, tra prima moneta e taglie, più di 38.000 dollari.



Un ottimo risultato che Gianluca ha voluto subito annunciare sul suo account di Facebook: "Dopo l'Evento SCOOP ed il The Bigger del mese scorso, alla prima settimana che inizio a giocare su PartyPoker arriva la ciliegina. Adesso lo possiamo dire con più convinzione, Escobar is back!"



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

La foto postata da Gianluca Escobar



Questi i numeri più importanti del torneo SCOOP dominato dal nostro Mustacchione:



SCOOP 24H - NLHE 8 Max High Roller [$1M GTD]

Buy in: $10.300

Entries: 124 (77+47)

Montepremi Totale: $1.240.000

Final Table Pay Out



Mustapha 'lasagnaaammm' Kanit - $271.790

Sergei 'Futti18' Koliakov - $210.581

Luke 'Bit2Easy' Reeves - $163.156

Charlie 'Epiphany77' Carrel - $126.412

Teun 'tinnoemulder' Mulder - $97.943

Adrian 'Amadi_017' Mateos - $75.885

iamivar - $58.795

NeedBeat - $45.554