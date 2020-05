Ottime notizie dalle WPT Online Series. Gli italiani Walter Treccarichi e Marcello Marigliano hanno infatti sfiorato la vittoria nel WPT500 8 Max e nel Pot Limit Omaha High Roller 6 Max.

World Poker Tour (WPT) Online Series - Ma iniziamo il nostro report dallo straordinario Walter Treccarichi che ha dato spettacolo nel WPT500 8 Max da 530 dollari di buy in e da oltre 2,4 milioni di dollari di prize pool (Evento #03). Il siciliano si è arreso solo in heads up ma dopo aver siglato un accordo a 4 che gli ha fatto guadagnare più di 235.000 dollari.



E' andato meglio soltanto a Fabio Sperling che si è messo in tasca 281.126 dollari di bottino più, ovviamente, il titolo di campione. Sono finiti invece dietro gli altri 2 protagonisti del deal: Markus Prinz ($202.012) e Christopher Pütz ($187.290). Da segnalare nel torneo l'ottavo posto centrato dall'italo-tedesco Giuseppe Vassallo ($23.174).



Ottima impresa anche quella compiuta da Marcello Marigliano nel Pot Limit Omaha High Roller 6 Max da ben 10.300 dollari di buy in e da 1,2 milioni di dollari in montepremi (Evento #22). Il campano, ex regular degli high stakes online, è arrivato ad un passo dal trionfo che gli è stato negato solo dal canadese Andrew Pantling ($302.287).



Poco male comunque per Marcello che si è assicurato un premio da 204.000 dollari.



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Marcello Marigliano



I numeri più importanti dei 2 eventi:



WPT #03 - WPT500 8 Max [$2M GTD]

Buy in: $530

Entries: 4.828

Final Table Pay Out



Fabio Sperling - $281.126*

Walter Treccarichi - $235.667*

Markus Prinz - $202.012*

Christopher Pütz - $187.290*

Phillip Deitrich - $74.785

Arutyun Saakyan - $50.887

Daan Mulders - $35.799

Giuseppe Vassallo - $23.174



*Deal



WPT #22 - PLO High Roller 6 Max [$1M GTD]

Buy in: $10.300

Entries: 120

Final Table Pay Out



Andrew Pantling - $302.287

Marcello Marigliano - $204.000

Andras Nemeth - $144.000

Veselin Karakitukov - $102.000

Jens Kyllonen - $75.000

Gavin Cochrane - $49.800