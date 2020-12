Interessante intervento di Isaac Haxton, poker pro di partypoker, nell'annosa questione delle registrazioni tardive eccessivamente lunghe nei tornei di poker, ritenendole uno dei grandi mali del poker moderno, vediamo perchè.

Isaac Haxton ha parlato della grande discussione tra tornei freezeout e re-entry, ponendo l'accento sul fatto che le registrazioni tardive, quando eccessivamente lunghe, diventino uno dei grandi mali del poker. Ike ci spiega nel dettaglio perchè la late registration che permette di entrare in un torneo con uno stack di 10bb è un problema e un male, evidenziando che su partypoker non ci sono più tornei in cui puoi entrare con meno di 20bb e lui vorrebbe alzare la soglia a 40bb.

Iniziamo dal Gamesmanship. chi vuole entrare in tardiva con uno stack di 10bb o meno potrebbe monitorare i seats open del torneo e iscriversi nel momento in cui può massimizzare le possibilità di sedere in late position e minimizzare le possibilità di trovarsi sul big blind: "Questo tipo di gamesmanship non è per niente divertente e va a svantaggio dei novizi o dei giocatori ricreativi che non sanno queste cose o non hanno interesse a parteciparvi".

Si passa poi all'aspetto meno tecnico, e più puramente di divertimento e interesse: "Sono un entusiasta dello short stack poker, ma c’è un limite. 30bb va benissimo, persino 15bb è uno stack decente ma una volta che vai sotto 10bb e ogni mano virtualmente è un openpush che può essere chiamato o no, il gioco diventa abbastanza monotono. Quando permetti di entrare con meno di 10bb non è solamente l’ultima ora del periodo di registrazione che viene travolta da questo tedioso gioco ultra-shallow. Persiste anche dopo la chiusura delle registrazioni e a seconda della durata dei livelli del torneo può restare ultra shallow fino alla fine".

Si parla anche del fatto che le registrazioni tardive troppo lunghe penalizzano i giocatori che decidono di iscriversi all’inizio del torneo. "Entrare quando una percentuale del field ha già bustato aumenta le possibilità di raggiungere almeno un mini cash. Modellando questi ingressi all’ultimo minuto con l’ICM suggerisce che spesso valgono tra il 3% e il 5% di ROI, occasionalmente fino al 10%, giusto come ricompensa per aver aspettato che una buona parte del field ha già bustato prima di entrare nel torneo".

Si pensa anche al fatto se sia più conveniente prendere tutto lo stack ai giocatori meno esperti e più deboli all’inizio del torneo, o entrare alla fine della registrazione tardiva per sfruttare i vantaggi della struttura. "o sono ‘colpevole’ come tutti gli altri professionisti di prendere decisioni sui tornei da giocare e quando entrare sulla base di cosa penso mi possa portare il maggior EV, ma penso di parlare per la maggior parte di noi quando dico che preferirei investire le mie energie nel giocare a poker piuttosto che nel prendere il massimo vantaggio dalle strutture dei tornei. Chiudere la registrazione prima sarebbe un grande passo in quella direzione".

