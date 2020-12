Poker, basket e tanto altro nel video promozionale Double Or Nothing che vede contro la stella del poker Phil Ivey e quella del Basket NBA Allen Iverson.

Phil Ivey, star del poker, contro Allen Iverson, uno dei più noti e amanti giocatori di basket NBA, che cosa ci fanno insieme? E' il video promozionale Double Or Nothing che sta girando il web dove Ivey ed Iverson si sfidano non solo al tavolo verde o al campetto ma anche in una serie di sfide molto più stupide, da una corsa con dei mezzi a pedali improbabili a castelli con le carte da gioco. Il finale non poteva che al tavolo da poker con i due che vanno all-in e un finale tutto da vedere:

Gustiamoci anche qualche trick di Iverson se non lo conoscete, e a seguire qualche grande mano di Ivey che un tempo veniva chiamato il Tiger Woods del poker. Inoltre se vi piacciono le scommesse sportive potete seguire ogni giorno BETITALIAWEB con i migliori pronostici.