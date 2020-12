Bel colpo di GGPoker che dopo nomi del calibro di Negreanu, Holz, Elky e Ramos, si assicura anche Dan Bilzerian come nuovo ambassador e prepara un freeroll da 100K per festeggiare i suoi 40 anni.

Con oltre 32 milioni di follower su Instagram Dan Bilzerian è uno dei nomi più noti al grande pubblico, famoso soprattutto per le ingenti disponibilità, la bella vita, il poker e le ragazze. La visibilità di Dan non è passata inosservata a GGPoker che inserisce un altro "cavallo di razza" nella propria scuderia di ambassador. Dan il 7 dicembre compirà 40 anni e l'occasione è perfetta per un freeroll in "formato Dan" appunto, con $100.000 in palio.

Come si legge su GiocoNews, ecco le parole di Dan: "In questi tempi pazzi, GGPoker è la migliore opzione per esprimere il mio poker - la capacità di soddisfare che ha questa room di far divertire i recreational players, è il futuro del poker, non un gruppo di nerd che giocano tra di loro. Ho combattuto con ragazzi dal buy-in di $ 2 ai tavoli da $ 200.000 di GGPoker e lavorerò con GG per rendere i tavoli da gioco cash ancora migliori per i player ‘normali".

Ha parlato anche Daniel Negreanu, un altro ambassador di punta di GGPoker: "Far entrare Dan a far parte del Team GGPoker è una grande vittoria! Nessuno nel poker ha una portata maggiore di Dan. Ha vinto in milioni al cash game e non ha paura di giocare contro gli squali nelle strade high-stakes di GGPoker".