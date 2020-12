Dopo Pokerstars anche il circuito iPoker Playtech lancia i tornei Progressive Knockout. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Mentre siamo nel pieno della PKO Turbo Week di PokerStars, anche il network iPoker Playtech ha deciso di lanciare i tornei Progressive Knockout da lunedì 7 dicembre, con l'evento clou che sarà rappresentato dal Explosive Sunday da 75 mila euro garantiti con buy-in €100 di domenica 14 dicembre.

Ma cosa sono i tornei Progressive Knockout? Sono una variante dei più classici tornei Knockout (taglie). I Progressive Knockout prevedono un buy-in diviso in tre parti: una è la fee come al solito, un’altra è la parte costituita dalla propria taglia e la rimanente va a finire nel montepremi finale. La differenza sta nel fatto che quando uno giocatore viene eliminato, la sua taglia non va interamente al killer della situazione. Una percentuale della taglia del player out va infatti ad aumentare la taglia del giocatore che ha causato l’eliminazione (solitamente questa percentuale è del 50%).

Se una taglia è da 100€, il killer si prenderà 50€ e vedrà crescere la propria taglia altri 50€. Non è una rarità vedere giocatori che incassano molto di più con le taglie che con il premio normalmente fissato, e non di poco. E' il recente caso di sabicuzzz1 che ha vinto il Super Thursday di PokerStars per 16.713 euro di premio, di cui 10K in sole taglie, o più in piccolo il caso sempre recente e ancora più d'impatto con F-35A al Hyper Money Heist. Qui il vincitore ha incassato una prima moneta da €675 e €5.670 di taglie (leggi qui).