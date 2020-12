PokerStars e Neymar di nuovo insieme con un accordo di sponsorship tra il calciatore brasiliano del Paris Saint Germain e la room dalla picca rossa che avrà in lui nuovamente uno dei suoi ambassador, ma non tutti sono contenti della mossa, ad iniziare da un polemico Max Pescatori.

Ora è ufficiale, Neymar sarà nuovamente ambassador di PokerStars tra due parti che già a maggio 2015 avevano concluso un primo accordo di partnership. Il calciatore brasiliano negli ultimi anni sembra aver mantenuto la sua passione per il poker.

Online ha sempre giocato su PokerStars, complice il suo amico e connazionale André Akkari. Quest’ultimo l’ha spesso portato a Las Vegas, durante le World Series of Poker e Neymar ha partecipato anche alle Brazilian Series of Poker, all'European Poker Tour di Barcellona e il Main Event delle WSOP Online quest'estate.

PokerStars cambia strategia visto che negli ultimi anni aveva tagliato quasi tutti gli ambassador dal mondo dello sport, ma Neymar rimane una figura importante, specialmente in Sudamerica, e vanta un account Instagram seguito da 143 milioni di persone.

Neymar dovrebbe servire per promuovere la room francese e apparirà anche su Twitch con uno streaming con Corentin "Gotaga" Houssein. Queste le parole del giocatore del PSG: "Non sono solo un giocatore, non gioco solo a poker, sono proprio un amante di questa disciplina mi piace sempre di più e la mia passione cresce ogni volta che gioco. Ed è stato un onore giocare con i più grandi campioni".

Polemico Max Pescatori a cui la scelta non è piaciuta. Il deal con Neymar non sarà costato poco a PokerStars (per quello del 2015 Football Leaks parlava di 2 milioni di euro l’anno) e per il Pesca era meglio scegliere altre strade di promozione: "Quindi non hanno imparato nulla negli ultimi 12 mesi, sponsorizzate giocatori di poker, ridonate rake, non sponsorizzare personaggi sportivi che non portano più nulla al nostro mondo! Neymar gioca davvero a poker, se non altro, quindi ne avete uno buono!".