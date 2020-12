Se volete passare un Natale di gioco, con tanti tornei di poker online gratuiti, leggete questo articolo, per non perdervi i migliori freeroll in programma per le festività natalizie.

Natale per molti fa rima con giochi di carte e il poker la fa spesso da padrona. Le misure anti Covid però ci costringeranno lontani da parenti e amici, ma per gli amanti del poker online c'è la possibilità di giocare tanti tornei Freeroll (gratuiti) nel periodo delle festività natalizie, andiamo a vedere room per room le occasioni da non perdere.

Sisal

-Iniziamo dal torneo gratuito più ricco. Sul circuito iPoker, Sisal.it propone il suo Poker Xmas Freeroll, sabato 26 dicembre alle ore 18.00. Il premio è davvero ricco per essere un torneo gratuito: 10.000 euro garantiti!



PokerStars

-Sabato 26 dicembre e mercoledì 30 dicembre (ore 19.15) ci sono le School Winter Series Freeroll, con in palio oltre 2.000 euro di ticket per i tornei delle Winter Series, tra cui 2 ticket per il Main Event da 250 euro.



Snai

-Rimaniamo su iPoker, fronte Snai con i €100 Freeeroll, una serie di tornei gratuiti, ognuno dei quali mette in palio €100 di montepremi. Si gioca ogni giorno alle 16.00 e alle 21.00.



888poker

-Su 888 si gioca il 500€ Casino Freeroll, un torneo di poker online gratuito, disponibile per tutti coloro che nella settimana precedente hanno effettuato una puntata di almeno 10 euro ai giochi di 888casino.it. Il torneo inizia alle ore 21 di sabato e alle 20 di domenica.

Lottomatica

-Su Lottomatica ci sono ogni giorno diversi tornei gratuiti, già dalla mattina alle ore 09.00 col XMAS FreeMorning con €40 in palio e un paio di ore dopo col XMAS Free Break con altri €40 in palio, ma si continua nel pomeriggio col XMAS Free Tea €20, il XMAS Free After €20 e in serata col XMAS Flop&Go Free €50. Da non perdere anche i FREE DAY1 100K €250 con in palio 10 Ticket per il torneo 100.000€ DAY1 XT.

Betaland

-Chiudiamo sul circuito People’s Poker dove alle ore 21 di domenica si gioca il Freeroll on Sunday che mette in palio un montepremi garantito da 50 euro.

Aprite un conto dai nostri link. Nella home page di PIW trovate la tabella di comparazione dei bonus delle migliori poker room.it per scegliere la room migliore. Se volete informazioni e consigli potete anche contattarci alla nostra e-mail e tramite la chat.