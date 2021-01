World Poker Tour e Poker King hanno organizzato il Wpt Spring Festival online con in palio 12 milioni di yen, pari a 1,85 milioni di dollari. Ci saranno anche stelle del calibro di Phil Ivey, Nick Petrangelo, Tom Dwan e l'ex stella'NBA Allen Iverson.

Continuano le risposte del World Poker Tour alla pandemia che sta bloccando il poker live. Questa volta l'evento è organizzato insieme a Poker King, sarà il Wpt Spring Festival online, per il mercato asiatico, si giocherà da mobile e ci saranno 1,85 milioni di dollari garantiti.

Non mancano nemmeno i grandi nomi, come Phil Ivey, Nick Petrangelo, Tom Dwan e anche Allen Iverson, che già in passato abbiamo visto appassionato di poker, e visto anche con l'amico Ivey in un divertente video pubblicitario (leggi qui). L’evento si giocherà dal’11 al 22 febbraio con un garantito da 1,5 milioni per il main e un buy in da circa 300 dollari. Tre starting flight il 17, 18 e 19 febbraio.

Queste le parole di Adam Pliska, ceo del World Poker Tour: "Dato che l'impronta globale del WPT continua ad espandersi, siamo estremamente felici che i nostri giocatori nella regione asiatica possano provare il brivido di un nostro evento comodamente dai loro dispositivi mobili".

Ha parlato anche Angelica Hael, VP di Global Tour Management per il World Poker Tour: "Il WPT Spring Festival offre la familiarità e il prestigio dell'esperienza del torneo WPT insieme all'opportunità di vincere enormi premi a tutti i livelli di bankroll. Il WPT non vede l'ora di lavorare a fianco del team di Poker King per organizzare questo festival unico nel suo genere e trasmettere in streaming il tavolo finale del Main Event in più regioni e lingue".

In Italia intanto continua la versione online delle IPO che sono iniziate questo fine settimana su 888poker (leggi qui).