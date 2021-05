Nuova promozione PlanetWin365 per tutti gli appassionati di poker che durante tutto il periodo degli Europei di Calcio ha in programma una serie di freeroll esclusivi per i nuovi iscritti con in palio tanti ingressi al Poker Festival Euro2021 che mette in palio un montepremi garantito superiore ai 150.000€.

Promozione esclusiva sul Poker che si svolgerà per tutto il periodo degli Europei di Calcio 2021 con PlanetWin365. A partire dalle ore 00:00 del 01.06.21 fino alle ore 17:00 del 10.07.2021 tutti i nostri clienti Planetwin365 potranno prendere parte ad una serie di Freroll Esclusivi che daranno accesso ai principali eventi del Poker Festival Euro2021 che mette in palio un montepremi garantito superiore ai 150.000€.

La promozione è rivolta a tutti i nuovi clienti che si registreranno dalle 00:00 del 01.06.21 fino alle ore 17:00 del 10.07.2021 potranno partecipare ai Freeroll esclusivi che si terranno a partire dal 10 Giugno al 10 Luglio che daranno accesso ai principalli eventi del Poker Festival.

CLICCA QUI PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PROMOZIONE

I vincitori dei Freeroll Esclusivi, verranno registrati automaticamente ai tornei del Poker Festival Euro2021. Ecco il programma completo dei tornei freeroll gratuiti in esclusiva per i nostri nuovi utenti.

PROGRAMMA TORNEI FREEROLL ESCLUSIVI

10/06/2021 13:30 Freeroll Gruppo “A” - 10 ticket - 20€ garantiti

12/06/2021 13:30 Freeroll Gruppo “B” - 10 ticket - 20€ garantiti

13/06/2021 17:30 Freeroll “Forza Azzurri” - 2 ticket - 110€ garantiti

14/06/2021 13:30 Freeroll Gruppo “C” - 10 ticket - 20€ garantiti

17/06/2021 13:30 Freeroll Gruppo “D” - 10 ticket - 20€ garantiti

19/06/2021 13:30 Freeroll Gruppo “E” - 10 ticket - 20€ garantiti

22/06/2021 13:30 Freeroll Gruppo “G” - 10 ticket - 20€ garantiti

25/06/2021 18:30 Freeroll “Ottavi” - 10 ticket - 100€ garantiti

01/07/2021 17:30 Freeroll “Quarti” - 4 ticket - 80€ garantiti

04/07/2021 17:30 Freeroll “Road to Final” - 2 ticket - 220€ garantiti

05/07/2021 17:30 Freeroll “Semifinale” - 3 ticket - 120€ garantiti

27/06/2021 17:30 Freeroll “Road to Final” anziche il 4 luglio

Termini e condizioni:

• I Ticket vinti non possono essere convertiti in denaro reale e potranno essere utilizzati unicamente nel Torneo bersaglio del Poker Festival Euro2021.

• La promozione é riservata a tutti i nuovi clienti shop e limitata ai nuovi clienti registrati tramite i web-affiliate selezionati.

• Non è consentito effettuare passaggi di chips tra Utenti in maniera volontaria (chip dumping) per qualsiasi ragione e/o causa, utilizzare account multipli, programmi vietati, intelligenze artificiali (BOT), abusare dei Montepremi Garantiti, nonché partecipare al gioco di squadra finalizzato alla perdita volontaria di chips a favore di altri partecipanti (collusion). Il Concessionario nei casi anzidetti si riserverà il diritto di squalificare i giocatori e trattenere qualsiasi premio vinto in maniera impropria.

• Planetwin365 si riserva il diritto di cancellare/modificare lo schedulato dei Tornei sopra citati a sua discrezione in qualsiasi momento.

• Tutte le decisioni prese dal Team antifrode Planetwin365 sono da considerarsi definitive ed inappellabili.