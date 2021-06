Continuano le celebrazioni per l'anniversario di GGpoker che per l'occasione ha programmato un Super MILLION$ speciale da 5 milioni, ma è andata a selezionare anche i 3 bluffs più incredibili nella storia delle edizioni passate a questo super torneo, e tra le nomination c'è anche il nostro Kanit con un super bluffs su Mateos.

Quale sarà il bluff più bello nella storia del Super MILLION$, il ricco torneo high roller di GGpoker che richiama i migliori torneisti al mondo? Tra le celebrazioni dell'anniversario della poker room, GGpoker ha chiesto ai propri utenti quale sia il bluff più bello tra le edizioni del Super MILLION$, ne ha selezionati tre che sono finiti in nomination e in lizza c'è anche una conoscenza italiana.

1. Mustapha Kanit contro Adrian Mateos

Su un board A-Q-7-J-2 senza possibilità di colore e su un pot da 1.6 milioni, Musta va all-in per 1.5 milioni con 9-8 costringendo al food Mateos con Q-3 e con Kanit che si prende anche il lusso di mostrare la sua mano con 9 carta alta. In quel torneo Musta chiuderà al 4° posto per $197,013 di vincita.

2. Ole Schemion contro Matthias Eibinger

Ole Schemion ha vinto questo torneo nell'ottobre 2020 battendo MrGambol in head-up, ma quando erano ancora 3 player left si era messo in mostra puntando 3.6 milioni con Q-7 e mettendo di fatto ai resti Matthias Eibinger (con A-Q) su un board: K-K-8-10-6.

3. Michael Addamo contro Christopher Brewer

Nel momento in cui scriviamo questa è la mano che ha raccolto più voti, il 49%, ed effettivamente è la mano più spettacolare perché su un pot da 1.2 milioni con J-8-7-6-J e ben 4 picche, sia Michael Addamo che Christopher Brewer hanno colore, Addamo con 9-3 a picche, Brewer col K di picche! Addamo punta 407K quindi circa un terzo del piatto, Brewer rilancia a 1.2 milioni. Addamo va così all in per 7.1 milioni e forza al fold Brewer con la mano migliore, sfruttando anche le possibilità di full house e sicuramente qualche history tra i due.

Guarda il video dei 3 migliori bluff nella storia del Super MILLION$: