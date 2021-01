In attesa di poter tornare a seguire i tornei di poker live e a sfornare nuovi contenuti, andiamo a ripescare i video di Poker Theory più interessanti dal vasto archivio YuoTube di PokerItaliaWeb.

È un dilemma che si ripropone per molti alla fine di ogni Day di un torneo multitavolo: imbustare da short stack o tentare il tutto per tutto prendendosi rischi con mani marginali pur di trovare un raddoppio? Tra le risposte avute dai giocatori short in gara qui all'EPT di Campione, ho selezionato le quattro che meglio esprimono i principali punti di vista sulla questione.