Domenica d'oro per bobo147 che vince il The Master PKO su 888poker, ma anche di Alberto ‘Everbrun1’ Cigliano che trionfa al Sunday Big nella sua prima edizione in versione PKO. Negli altri tornei ancora da concludere abbiamo instantsnapp981 al comando del chipcount su iPoker, vbcvbbbnnnnmnmm al Super Sunday di People’s Poker e DRUNKFINGER1 al GTD FINALE di Lottomatica.

Iniziamo come sempre dal circuito iPoker e dal suo Explosive Sunday PKO da €100 di buy-in che attira 563 iscritti e un montepremi da €60.030. Sono ancora aperte le iscrizioni tardive e al termine del day1 abbiamo 193 players left con instantsnapp981 al comando del chipcount. Andranno a premio in 99.

Explosive Sunday PKO €70.000

Buy-in: €100

Entries: 563

Montepremi Totale: €60.030,00

TOP CHIPCOUNT

1- instantsnapp981 300K

2- Fleming 252K

3- patinho999 107K

4- cliccoacaso 198K

5- 816300377 197K

6- pamela69 171K

7- 603198002 171K

8- mattesants85 171K

9- VitoChime 169K

Su People’s Poker è andato in scena il Super Sunday da 236 iscritti e prizepool di €21.004. Al termine del day1 abbiamo 71 players left con 37 che andranno a premio e al comando del chipcount abbiamo vbcvbbbnnnnmnmm.

Super Sunday €20.000

Buy-in: €100

Entries: 236

Montepremi Totale: €21.004,00

TOP CHIPCOUNT

1- vbcvbbbnnnnmnmm 197K

2- mareumbe 156K

3- GHERAL 149K

4- oramorph 145K

5- tondeggiante 143K

6- tungtene74 142K

7- LPdM599 140K

8- demos94 136K

9- annamgabol1 133K

Su Lottomatica il GTD FINALE attira 224 giocatori per un prizepool da €20.160 che supera al pelo il garantito da 20K. AL termine del day1 abbiamo ancora 61 giocatori in corsa per un primo premio vicino ai 4K. Al comando del chipcount abbiamo DRUNKFINGER1.

GTD FINALE €20.000

Buy-in: €100

Entries: 224

Montepremi Totale: €20.160,00

TOP CHIPCOUNT

1- DRUNKFINGER1 548K

2- XxDeMoNxX88 358K

3- pimpabash 236K

4- colorad7 229K

5- POMATA89 227K

6- Jairope79 185K

7- ElPucho09 171K

8- SantoroX1 153K

9- marchino66 153K

Su PartyPoker è andato in scena il primo The Master in versione PKO, e che ha raddoppiato il suo garantito a 20K. I 232 partecipanti hanno prodotto un montepremi da €20.880. Tra i 32 ITM il migliore è bobo147 che incassa 2.450 euro di taglia e 1.683 euro di prima moneta battendo Swallow94.

The Master PKO €20.000

Buy-in: €100

Entries: 232

Montepremi Totale: €20.880,00

1- bobo147

2- Swallow94

3- pollo22

4- TheGoodRunGod

5- hys3mb3ll1

6- R0sario_Muniz

7- forcheta83831

8- wUlF4kEm1lyR

9- fabry1088

Chiudiamo col Sunday Big di 888poker da 179 iscritti e tra loro vince il noto Alberto ‘Everbrun1’ Cigliano al quale vanno 5.375 euro. Il runner-up è AlessioAdam che incassa 3.875 euro. 4° piazza per ManInBlackk che su 888poker si mette sempre in mostra, visto che parliamo del campione delle IPO online lo scorso dicembre (leggi qui).

Sunday Big €25.000

Buy-in: €109

Entries: 179

Montepremi Totale: €25.000,00

1- Everbrun1

2- AlessioAdam

3- Limphistory

4- ManInBlackk

5- chacky74

6- tostovip

7- micktao9000

8- 38461419282

9- Daud323