Marco Bognanni, Alessandro Fasolis e Daniele Mazzia ci danno un parere su una situazione di gioco durante un day2 di un torneo multitavolo. Siamo deep stack e ci scontriamo con un ottima mano con un altro giocatore pieno di chips. Ci giochiamo il colpo in un possibile Coin flip?

Ci troviamo nelle fasi conclusive del Day2 di un European Poker Tour e siamo nella Top 10 del count. Il field è tosto e non abbiamo particolare edge sugli altri giocatori al nostro tavolo; ci ritroviamo coinvolti in uno spot contro il secondo in chip, una mano nella quale dobbiamo scegliere se giocarci un probabile flip. Cosa farebbero i Top Player in questa spinosa situazione? Scopriamo le risposte di Marco Bognanni, Alessandro Fasolis e Daniele Mazzia