Continuiamo il nostro viaggio nei video strategici fatti negli anni dallo staff di Pokeritaliaweb in giro nei più importanti tornei di poker live, e con i migliori poker pro d'Italia. Oggi parliamo di un Hero fold di Rocco Palumbo al IPT Nova Gorica del 2012.

Aspettiamo ancora che il virus rallenti la propria morsa per la ripresa del poker live e anche dei nostri reportage con contenuti esclusivi. Intanto andiamo a pescare un altro video dal nostro vasto archivio, questa volta di un IPT Nova Gorica 2012. Parliamo con un Hero fold direttamente con Rocco Palumbo. Negli anni gioco e strategie cambiano anche nel poker, ma le parole di poker pro di questo calibro possono sempre essere utili e aprire nuove strade e nuove idee ai giocatori alle prime armi, e non solo. Vediamo come è andata.

Durante il Day1B dell'Italian Poker Tour di Nova Gorica Rocco Palumbo si è reso protagonista di un hero fold che, purtroppo, non ha trovato giustificazioni a carte viste: l'avversario mostra aria completa. Sentiamo le ragioni che hanno indotto Rocco al fold.