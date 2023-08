Casinò Online: come vincere oltre 1 milione di dollari con i punti della tessera fedeltà!

Quante volte nella vostra vita, avete sognato di vincere un fantastico jackpot, giocando alla vostra slot macchine preferita nel vostro casinò online o in uno dal vivo? a volte i sogni diventano realtà, ed è quello che successo a giocatore 66 nane in un casinò americano.

Dai punti fedeltà ad una vincita di oltre 1 milione di dollari

Fa ancora notizia, la vincita realizzata al casinò Empire City Casino di Yonkers, nello stato di New York, da un giocatore che si è voluto far chiamare “Howard G.” di 66 anni che in una notte ha sbancato il Jackpot, portandosi a casa la bellezza di più di un mili0ne di dollari, giocando alla sua slot preferita 20 dollari, convertiti dalla sua tessera fedeltà.

Lo sapevo che la fortuna prima o poi mi avrebbe baciato

Intervistato dalla televisione locale, l’uomo ha dichiarato “lo sapevo che prima o poi la fortuna mi avrebbe baciato“, e poi ha aggiunto “sono un giocatore che gioca alle slot da quando era ancora ragazzo, ora regalerò una parte della mia vincita ai miei figli e l’altra la userò per viaggiare per tutto il mondo con mia moglie”