Per le recensioni delle migliori slot machine online, oggi andiamo ad analizzare Wild Forest, il titolo di Elettronica Nazionale è ambientano all’interno di una foresta, tra lupi, orsi e gufi. Scopriamo insieme le principali funzioni di questa slot machine e qualche segreto per giocare e divertirci. Wild Forest: la recensione di questa slot machine online.

Quali sono le principali caratteristiche di Wild Forest?

Il formato della griglia di gioco di Wild Forest è molto particolare, infatti si gioca con ben 4096 linee di vincita e questo rende questa slot machine online piena di combinazioni vincenti. La puntata minima è di 40 centesimi, mentre quella massima raggiunge i 10 euro.

Le funzioni speciali di Wild Forest sono rappresentate dalla funzione “Wild Diamonds” che da la possibilità al giocatore di vincere fino a 30.720 volte la puntata di gioco.

Aspetto grafico e colonna sonora

L’aspetto grafico di Wild Forest è ambientato in una foresta. La schermata di gioco è posizionata dentro una foresta e si gioca con il passare delle stagioni, con pioggia, caduta di foglie e sole.

Tutti i simboli vincenti, fatta eccezione per i classifici (9-10- J-Q-K-A), ricavati dalle carte da gioco, sono simboli che richiamano al mondo della foresta, con lupi, gugi, orsi, funghi e piante.

Il simbolo che paga di più in questa slot machine è l’Orso che moltiplica la vincita per un massimo di 300 volte la posta di gioco, seguito dal lupo e dal gufo per x 250 volte.

La colonna sonora di Wild Forest e ambientata in una foresta e oltre alla musica di sottofondo si sentono anche i vari rumori degli animali, come i cinguettii degli uccelli.

I simboli Wild presenti nel gioco

Cè un solo simbolo Jolly (wild) all’interno di Wild Forest. Il simbolo Wild gira su tutti i rulli tranne nel primo rullo. Il simbolo WILD è un JOLLY che sostituisce tutti i simboli tranne il simbolo Scatter. Durante la modalità Freegame quando sostituisce moltiplica le vincite x2, x3 o x5.

Funzioni Bonus

La funzione Scatter si attiva quando 3 o più simboli simboli scatter (rappresentato dal simbolo Free Game) appaiono in qualsiasi posizione sui rulli si vincono dei giri gratuiti in modalità Free Game. Il numero dei giri vinti è relativo al numero dei Simboli Scatter sulla griglia, da un minimo di 8 ad un massimo di 100 giri gratis.

La funzione “Wild Diamond” si attiva casualmente durante i Free Spin e consente al giocatore di vincere ulteriori giri gratuiti da un minimo di 5 ad un massimo di 100 giri extra.

La modalità Wild Diamond, accessibile solo durante i Free game, si attiva in maniera casuale e consiste nella distribuzione di Simboli wild con moltiplicatore. Questi sostituiscono tutti i simboli sui rulli tranne il simbolo Scatter in modo da costituire le vincite di 2, 3, 4, 5 o 6 simboli dello stesso tipo. Il Wild può apparire in qualunque posizione su tutti i rulli tranne nel primo rullo.

Puoi divertirti a provare anche in modalità gratuita Wild Forest sul casinò online di Sisal o di Snai.

Valutazione finale di Wild Forest

Consigliamo Wild Forest a tutti i giocatori di slot machine online, che vogliono una slot machine rapida, con poche funzioni e una colonna sonora rilassante. Valutazione 7/10

