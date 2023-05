Pirots: dove giocare e tutti i segreti di questa divertente slot machine a tema pappagalli

Per le recensioni delle migliori slot machine online, oggi andiamo ad analizzare Pirots, il titolo realizzato da Elk Studios è ambientano su un veliero e i protagosti della slot machine sono quattro coloratissimi pappagalli. Scopriamo insieme le principali funzioni di questa slot machine e qualche segreto per giocare e divertirci. Pirots: dove giocare e i migliori trucchi per questa slot machine a tema pappagalli.

Quali sono le principali caratteristiche di Pirots

Partiamo ad analizzare la slot machine Pirots e la prima caratteristica che notiamo che sembra un mix tra una slot machine e un videogioco. La griglia di gioco parte da 5×5 ma può raggiungere una dimensione massima di 8×8. La puntata minima è di 20 centesimi, mentre quella massima raggiunge i 100 euro.

Sono molteplici i simboli speciali inseriti in Pirots, come le monete, le bombe, i bonus e le casse da rum che offrono una grande variante di gioco e di divertimento.

Aspetto grafico e colonna sonora

L’aspetto grafico di Pirots è ambientato su una nave di pirati. La schermata di gioco è posizionata dentro una rete di una nave e i 4 pappagalli di colore azzurro, viola, rosso e verde sono appoggiati sulle reti.

I simboli vincenti sono rappresentati da pietre preziose, il lapislazzulo azzurro, uno smeraldo verde, un ametista viola e per finire un rubino rosso.

Il simbolo che paga di più in questa slot machine è il rubino rosso che moltiplica la vincita per un massimo di 75 volte la posta di gioco, seguito dal ametista viola che moltiplica x 50 volte.

La colonna sonora di Pirots e sempre statica, ma la caratteristica principale di questa slot sono i colori molto forti e la modalità di gioco diversa da tutte le altre slot, infatti i pappagalli si muovono da soli se posizionati sul proprio colore e raccolgono gli oggetti che troveranno sulla propria scia.

I simboli Wild presenti nel gioco

Cè un solo simbolo Jolly (wild) all’interno di Pirots che è rappresentato da una W di colore diverso. Ma però precisato che ci sono varie funzioni che possono diventatare speciali, come le pietre che cambiano colore, o che moltiplano il valore della pietra, o le monete d’oro che fanno vincere una determinata somma di denaro.

Funzioni Bonus

Sono diverse le funzioni bonus che si possono trovare in questa slot machine. La classica funzione Giri Gratis, che si attiva quando vengono raccolti 3 ancore bonus e danno diritto a 5 giri gratuiti.

La dimensione della griglia, la raccolta dei simboli e il livello di vincita delle gemme sono persistenti durante i 5 giri gratuiti, cosi da dare la possibilità ai giocatori fortunati di realizzare grandi vincite.

Funzioni Speciali di Pirots

Sono tante le funzioni speciali che potete trovare giocanod a Pirots, le tre più divertenti secondo il nostro staff sono il simbolo “Bomba” che se raccolto da uno dei pappagalli esplode fa espandere la griglia al formato di 8×8.

Il Simbolo “Rum”, che una volta raccolto dai pappagalli può trasformarsi in simbolo moneta, cambiare il colore alle pietre, moltiplicare il valore o assegnare una ancora d’oro.

“Cambio Colore Pappagallo” è una funzione che permette a due uccelli di scambiarsi la posizione, per far in modo di raccogliere le pietre o premi del proprio colore ad un pappagallo non nella posizione corretta.

Dove giocare alla slot Pirots gratis?

Sono tanti i casinò online legali in Italia che ci permettono di giocare anche gratuitamente a Pirots. Tra questi segnaliamo la possibilità di giocare gratis nel casinò di Sisal, o quello di Goldbet o in quello di Starcasinò.

Valutazione finale

Consigliamo Pirots a tutti i giocatori di slot machine online, che vogliono una slot machine molto divertente e colarata, ricca di funzioni di gioco, ma allo stesso tempo molto rilassante e divertente. Valutazione 9/10