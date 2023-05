Per le recensioni delle migliori slot machine online, oggi andiamo ad analizzare Action Boost Amber Island, il titolo realizzato da Spin Play Games è ambientano su una meravigliosa isola tropicale dove sorge un vulcano in eruzione. Scopriamo insieme le principali funzioni di questa slot machine e qualche segreto per giocare e divertirci. Action Boost Amber Island, scopriamo i trucchi e i segreti di questa slot machine online.

Quali sono le principali caratteristiche di Action Boost Amber Island?

Partiamo ad analizzare la slot machine Action Boost Amber Island e la prima caratteristica che notiamo che sono i tre vulcani che sono posizionati sulla scheramata alta del gioco. La griglia di gioco parte composta da 5 rulli e 4 file. La puntata minima è di 40 centesimi, mentre quella massima raggiunge i 50 euro.

Sono molteplici i simboli speciali inseriti in Action Boost Amber Island, come gli “Action Boost” e le gemme colorate collegate alle funzioni bonus che possono incrementare le vincite.

Aspetto grafico e colonna sonora

L’aspetto grafico di questa slot è ambientato su un vulcano attivo posizionato all’interno di una foresta. La schermata di gioco è posizionata all’interno di una foresta all’interno un vulcano, con 3 vulcani pronti ad eruttare.

I simboli vincenti sono rappresentati oltre dai classici simboli dei semi delle carte da gioco (dal 9 al A) anche da animali che si trovano su questa bellissima foresta tropicale.

Il simbolo che paga di più in questa slot machine è la pantera che moltiplica la vincita per un massimo di 5 volte la posta di gioco, seguito dal tucano e dalla rana che moltiplicano la vincita per x 2.5 volte.

La colonna sonora di questa slot machine non ha nulla di speciale, ma non infastidisce il giocatore durante lo svolgimento del gioco.

I simboli Wild presenti nel gioco

Cè un solo simbolo Jolly (wild) all’interno di Action Boost Amber Island, che è rappresentato dalla Dea del fuoco.

I simboli Jolly sostituiscono tutti i simboli tranne i simboli Gemma e possono sostituire gli altri simboli per completare le combinazioni vincenti.

Funzioni Bonus

La funzione bonus principale di questa slot machine è “Action Boost” che può essere singola o combinata tra le tre possibilità e si attiva in modo causuale, raccogliendo i simboli chiamati “Simboli a rivelazione Causuale“.

Quando si attiva la funzione “Gemma Verde Action Boost” al giocatore vengono assegnati 5 giri gratuiti, con 40 linee di gioco e il simbolo jolly compare tra i rulli e si allarga su tutta la colonna di gioco e i vulcani possono assegnare anche vincite in denato.

Quando si attiva la funzione “Gemma Rossa Action Boost” al giocatore vengono assegnati 10 giri gratuiti, ogni vulcano visualizzato durante questa funzione assegna un premio in crediti bonus. Durante questi giri gratis, si gioca anche per la possibilità di vincere uno dei 4 Jackpot disponibili tra Mini, Minor, Major o Mega.

Quando si attiva la funzione “Gemma Viola Action Boost” al giocatore vengono assegnati 5 giri gratuiti, ogni vulcano visualizzato durante questa funzione assegna 1 giocata gratuita, 2 giocate gratuite o un premio in crediti bonus e un moltiplicatore casuale di 2, 3 o 5 viene assegnato a ogni giocata.

Dove giocare alla slot Action Boost Amber Island gratis?

Sono tanti i casinò online legali in Italia che ci permettono di giocare anche gratuitamente a Action Boost Amber Island. Tra questi segnaliamo la possibilità di giocare gratis nel casinò di Sisal, o quello di Goldbet o in quello di Starcasinò.

Valutazione finale

Consigliamo Action Boost Amber Islanda tutti i giocatori di slot machine online, che vogliono una slot machine molto semplice da giocare, con dei bonus che si attivano in maniera del tutto causuale. Valutazione 7.5/10